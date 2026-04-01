Ue-Usa verso comitato congiunto per digitale e antitrust tech

Lo riporta l'Handelsblatt, il portavoce della Commissione Regnier conferma il dialogo con Washington.
La Commissione Europea avrebbe offerto agli Stati Uniti d'America di creare un comitato congiunto, per coinvolgere il governo americano nell'applicazione delle regole in materia di digitale e nei procedimenti antitrust riguardanti aziende tecnologiche statunitensi. Lo riporta il quotidiano economico-finanziario Handelsblatt, sul suo sito.
Dalla Commissione arriva una sostanziale conferma: "Stiamo discutendo con gli Stati Uniti - dice il portavoce per il Digitale Thomas Regnier - per avviare un dialogo volto a rafforzare la nostra cooperazione in materia di tecnologie e mercati digitali. Questo ci consentirà di chiarire eventuali malintesi e di promuovere la cooperazione per affrontare insieme le sfide globali".
"Abbiamo sempre ribadito con chiarezza che la nostra legislazione non è negoziabile. Questa posizione rimane assolutamente invariata", conclude Regnier.