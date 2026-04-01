Ue-Usa verso comitato congiunto per digitale e antitrust tech

La Commissione Europea avrebbe offerto agli Stati Uniti d'America di creare un comitato congiunto, per coinvolgere il governo americano nell'applicazione delle regole in materia di digitale e nei procedimenti antitrust riguardanti aziende tecnologiche statunitensi. Lo riporta il quotidiano economico-finanziario Handelsblatt, sul suo sito.

Dalla Commissione arriva una sostanziale conferma: "Stiamo discutendo con gli Stati Uniti - dice il portavoce per il Digitale Thomas Regnier - per avviare un dialogo volto a rafforzare la nostra cooperazione in materia di tecnologie e mercati digitali. Questo ci consentirà di chiarire eventuali malintesi e di promuovere la cooperazione per affrontare insieme le sfide globali".

"Abbiamo sempre ribadito con chiarezza che la nostra legislazione non è negoziabile. Questa posizione rimane assolutamente invariata", conclude Regnier.