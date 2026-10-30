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"Norvegia cesso di Paese?" Oslo risponde a Trump con una gallery di toilette spettacolari

Sul sito dell'ente turistico le foto dei bagni pubblici più belli: toilette di design con viste spettacolari su fiordi, cascate e paesaggi mozzafiato

Un bagno pubblico in Norvegia - (foto dal sito Visit Norway)
Un bagno pubblico in Norvegia - (foto dal sito Visit Norway)
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30 ottobre 2026 | 14.22
Cristiano Camera
LETTURA: 2 minuti

Una carrellata fotografica con i bagni pubblici più belli. Oslo ha risposto con ironia alle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che domenica, durante un comizio, ha dichiarato di essersi visto negare il Premio Nobel per la Pace e ha definito pertanto la Norvegia un "cesso di Paese". E se il ministro degli Esteri norvegese Espen Barth Eide aveva risposto prontamente alle dichiarazioni del tycoon, ribadendo l'indipendenza della commissione che assegna il premio, l'ente turistico del Paese è andato ben oltre, pubblicando nel suo sito web 'Visit Norway' le immagini dei bagni più belli presenti sul suo territorio.

"La Norvegia ha reso di nuovo grandiose le toilette pubbliche!", ha scritto l'agenzia, pubblicando immagini di alcune delle più sorprendenti toilette pubbliche del paese e aggiungendo: "Queste toilette meritano una visita, sia quando ne avete davvero bisogno, sia quando non ne avete bisogno". Dunque, dopo l

le parole di Trump, durante un comizio in Michigan - "francamente, la Norvegia fa schifo. La Norvegia è diventata un cesso di Paese" -ecco la sorprendente risposta di Visit Norway, che ha mostrato le opere di architetti di fama internazionale, che hanno trasformato, lungo 18 itinerari panoramici, semplici latrine stradali in vere e proprie attrazioni. Diverse di queste hanno vinto premi internazionali di architettura.

L'agenzia per il turismo norvegese ha realizzato una serie di bagni pubblici di design (che si possono vedere qui) , molti dei quali architettonicamente straordinari e tutti in grado di offrire panorami mozzafiato, affacciati su fiordi, accanto a fiumi impetuosi e cascate spumeggianti, e in punti panoramici di grande effetto. Combinando linee pulite e minimaliste con il paesaggio aspro e suggestivo del fiordo, i bagni sono famosi per le loro ampie vetrate oscurate, che offrono ai visitatori una vista panoramica pur rimanendo invisibili dall'esterno.

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