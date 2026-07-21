Olanda: stop all'import di prodotti da insediamenti israeliani in Cisgiordania

A partire dal prossimo 22 settembre, i prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei Territori palestinesi non potranno più entrare nei Paesi Bassi. Lo ha annunciato oggi il governo olandese, che si unisce ad altri Paesi Ue che hanno adottato misure analoghe, alla luce dello stallo a livello dell'Unione, provocato dalle divisioni tra i 27.

Il divieto si applica "all'importazione, all'acquisto e alla vendita di merci provenienti da insediamenti israeliani illegali situati nei territori palestinesi", ha dichiarato il ministero degli Esteri in un comunicato, aggiungendo che è vietato eludere le misure.

Israele occupa la Cisgiordania dal 1967. Più di 500mila coloni israeliani vivono in questo territorio, esclusa Gerusalemme Est, insieme a circa tre milioni di palestinesi. Tutti gli insediamenti israeliani sono considerati illegali dal diritto internazionale.

"Con le misure proposte, i Paesi Bassi ribadiscono il loro impegno a rispettare l'obbligo giuridico internazionale di non contribuire a questa situazione illegale", ha spiegato il ministero degli Esteri.

Secondo un rapporto di 413 pagine pubblicato dall'organizzazione non governativa Global Echo, che si batte per i diritti dei palestinesi, i Paesi Bassi rappresentano da soli un terzo di tutte le esportazioni registrate di prodotti agricoli coltivati negli insediamenti israeliani illegali e quasi la metà di tutte le esportazioni verso l'Unione Europea.

Diversi Paesi dell'Ue si sono espressi all'inizio di questo mese a favore del divieto di importazione dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania, ma gli Stati membri non hanno ancora raggiunto un accordo.

Irlanda, Belgio e Spagna hanno già imposto proprie restrizioni commerciali.

La violenza in Cisgiordania da Israele è aumentata drasticamente dall'inizio della guerra nella Striscia di Gaza: le organizzazioni per i diritti umani e le Nazioni Unite segnalano attacchi quasi quotidiani da parte dei coloni israeliani.