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Onu, Ruto: "Africa esclusa da Consiglio sicurezza, serve riforma"

"Rappresentanza continente necessaria per legittimità e efficacia sistema globale"

Onu, Ruto:
21 aprile 2026 | 19.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il sistema internazionale di sicurezza è oggi sotto forte pressione. Non è accettabile che 54 Stati membri dell'Africa non abbiano rappresentanza permanente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Non si tratta di una concessione, ma di una necessità per la legittimità e l’efficacia del sistema internazionale. Le decisioni su pace e sicurezza globale non possono essere prese senza il contributo dell’Africa. Serve un sistema multilaterale capace di riflettere le realtà del mondo di oggi". Lo ha detto William Samoei Ruto, presidente del Kenya, intervenendo all’evento "Kenya: un grande paese che guarda al futuro", presso il Campus Luiss Guido Carli di Roma.

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onu africa ruto kenya
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