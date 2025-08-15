circle x black
Cerca nel sito
 

Pakistan, piogge torrenziali provocano 30 morti al nord

Oltre 300, quasi la metà delle quali bambini, le vittime dall'inizio dei monsoni a fine giugno

Pakistan, piogge torrenziali provocano 30 morti al nord
15 agosto 2025 | 09.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Le piogge torrenziali hanno provocato la morte di almeno 30 persone nel Pakistan settentrionale, portando il bilancio delle vittime a oltre 300, quasi la metà delle quali bambini, dall'inizio dei monsoni a fine giugno.

Le vittime sono morte "quando le loro case sono crollate" e "quando i loro veicoli sono rimasti intrappolati nelle frane", ha dichiarato all'Afp un portavoce dell'Autorità per la Gestione dei Disastri. La maggior parte dei decessi è stata registrata nella provincia montuosa di Khyber-Pakhtunkhwa, al confine con l'Afghanistan.

Alluvioni in Kashmir

Forti piogge hanno causato decine di vittime anche nel Kashmir amministrato dall'India: almeno 46 persone sono morte e più di 200 risultano disperse nella città di Chashoti, una popolare meta di pellegrinaggio per i turisti indù. Si tratta del secondo grave disastro causato da inondazioni violente in India dall'inizio di agosto, ha affermato un funzionario locale.

Le inondazioni improvvise causate dalla pioggia hanno trasformato le strade in fiumi impetuosi, mentre il diluvio ha devastato interi edifici e travolto veicoli, come mostra un video drammatico condiviso sui social media. Uno dei video mostrava un muro di acqua, fango e detriti che rotolava giù dal fianco della montagna.

Sono in corso le operazioni di soccorso, con personale dell'esercito e della polizia impegnato a ritrovare i dispersi. Le squadre di soccorso stanno riscontrando difficoltà a raggiungere le zone più impervie a 200 chilometri di distanza da Srinagar, danneggiate dai numerosi giorni di violenta tempesta.

"Tutta l'assistenza necessaria sarà fornita a chi ne ha bisogno", ha dichiarato il Primo ministro indiano, Narendra Modi. Il 5 agosto scorso, le inondazioni hanno colpito anche la città himalayana di Dharali, nello stato indiano dell'Uttarakhand. Il bilancio delle vittime del disastro è salito a 70 morti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
piogge torrenziali pakistan india pakistan alluvioni alluvioni pakistan Kashmir alluvioni Kashmir
Vedi anche
News to go
Bollette luce e gas, cosa cambia dal 2026
Abbandono di cani e gatti in Italia: i numeri, cosa si rischia
Schlein: "Ecco 5 priorità per ridare speranza al Paese" - Video
Schlein: "Salario minimo e prezzo energia, governo intervenga subito" - Video
News to go
Ferragosto fuori casa per 6 italiani su 10
News to go
Incendi, terreni bruciati aumentati del 60%
Appicca incendio in Irpinia, 58enne incastrato da telecamere - Video
News to go
Inflazione, carrello della spesa sempre più caro: +3,2% a luglio
Francia, l'ultimo strillone di Parigi decorato da Macron: il suo racconto al Tg1
Trump 'regala' l'Alaska a Putin: "Venerdì lo vedo in Russia" - Video
Incendio sull'A1, a fuoco ruota cisterna Gpl: le immagini - Video
News to go
Vacanze estate 2025, fuga dall'afa: boom turisti in montagna


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza