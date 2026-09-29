Un uomo argentino ha deciso di lasciare tutto e trasferirsi in una valle sperduta

Una pensione all'insegna dell'autosufficienza. A 70 anni, Beto, un uomo argentino, si è trasferito nella valle di Traslasierra, lontano dalle città e ha costruito con le proprie mani la sua casa. Questa drastica decisione è arrivata, secondo quanto riportato dal media spagnolo Vozpopuli, dopo un grave incidente che ha sconvolto la sua quotidianità.

Beto vive senza acqua corrente né ha una tradizionale rete elettrica, ma ha scelto la vita frugale, nonostante percepisca una pensione che gli consentirebbe di vivere in maniera piuttosto agiata. L'uomo si è trasferito in campagna dopo essere stato investito da un automobile a Buenos Aires, volando per decine di metri e rimediando fratture alla colonna vertebrale e danni ai dischi intervertebrali.

L'incidente ha cambiato completamente la sua percezione della vita e così Beto ha scelto di allontanarsi dalla città, che percepiva ormai come pericolosa e continua causa di stress. La costruzione della sua nuova casa iniziò nel 2007, dovendo imparare a provvedere ai propri bisogni in un ambiente a volte difficile e in una zona, tra l'altro, minacciata da incendi. Per l'acqua si è adoperato per raccogliere quella piovana, che gli è utile anche per ottenere acqua potabile.

La sua organizzazione è rigorosa: limita gli acquisti, ricicla tutte le risorse a disposizione e predilige i prodotti locali. Per sopperire alle inevitabili mancanze quotidiane di questo stile di vita, Beto ha elaborato una serie di stratagemmi: il legno ricavato dalla potatura dei suoi alberi viene utilizzato per cucinare; l'elettricità arriva da un sistema di pannelli solari e batterie riciclare, riuscendo ad alimentare i propri dispositivi, ovvero una radio e un cellulare. Proprio grazie al suo telefono riesce a rimanere in contatto con i suoi figli, che come altri viaggiatori lo passano spesso a trovare.