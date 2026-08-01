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Perù, schianto aereo da turismo: 7 italiani tra le vittime

Lo riferiscono i media peruviani e fonti della Farnesina, contattate dall'Adnkronos, hanno confermato che stanno seguendo la situazione, insieme all'ambasciata italiana a Lima

Farnesina
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01 agosto 2026 | 23.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ci sono sette turisti italiani tra le 13 vittime dell'incidente aereo nel sud del Perù, dove un piccolo velivolo che sorvolava le linee di Nazca si è schiantato al suolo, dopo essere decollato dall'aeroporto di Prisco. Lo riferiscono i media peruviani e fonti della Farnesina, contattate dall'Adnkronos, hanno confermato che stanno seguendo la situazione, insieme all'ambasciata italiana a Lima.

Secondo quanto riferito dai media locali, l'aereo con a bordo undici turisti - oltre ai sette italiani, due spagnoli e due tedeschi - e due piloti è precipitato nella zona di Pueblo Viejo, nella regione di Ica, dopo aver perso i contatti con la torre di controllo qualche minuto dopo il decollo da Prisco. Il velivolo appartiene alla compagnia Aerodiana. I voli erano ripresi appena ieri, dopo essere stati sospesi a causa dei forti venti nella zona.

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schianto aereo turismo incidente aereo
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