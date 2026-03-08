circle x black
Petrolio finisce nelle fogne, strade di Teheran in fiamme dopo i raid - Video

Nelle immagini diffuse sui social, è possibile vedere il fuoco scaturito dal carburante finito nei canali di drenaggio

08 marzo 2026 | 13.48
Redazione Adnkronos
Dopo i raid di Usa e Israele contro cinque raffinerie di petrolio a Teheran, in Iran, le fiamme si sono riversate anche sulle strade della capitale. Nelle immagini diffuse sui social, è possibile vedere il fuoco scaturito dal carburante finito nelle fogne e nei canali di drenaggio.

Gli Stati Uniti e Israele hanno colpito ieri sera cinque impianti petroliferi durante gli attacchi notturni nella capitale iraniana e nei suoi dintorni, ha dichiarato alla televisione di Stato Keramat Veyskarami, amministratore delegato della National Iranian Oil Products Distribution Company. "La scorsa notte, quattro depositi di petrolio e un centro di trasporto di prodotti petroliferi a Teheran e nell'Alborz sono stati attaccati da aerei nemici", ha aggiunto il funzionario. "Sono state danneggiate 5 strutture. L'incendio è stato domato".

