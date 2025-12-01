circle x black
Presidenziali Honduras, in testa il candidato Asfura sostenuto da Trump

Secondo i risultati preliminari, ha ottenuto il 40,6% delle preferenze

Nasry Asfura (Afp)
01 dicembre 2025 | 07.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nasry Asfura, il candidato sostenuto dal presidente americano Donald Trump, è in testa nelle elezioni presidenziali in Honduras secondo i risultati preliminari. Lo ha reso noto la commissione elettorale, secondo la quale Asfura, soprannominato ''il nonno'', ha ottenuto il 40,6% delle preferenze. Ex sindaco di Tegucigalpa, 67 anni, è davanti di 1,8 punti sull'altro candidato di destra, il presentatore televisivo Salvador Nasralla, e di 21 punti sul ​​candidato della sinistra al potere, Rixi Moncada.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
