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Procaccini (Fdi): fondo Life protetto, ma il Green Deal resta ideologico in Ue

L'eurodeputato Nicola Procaccini (Fdi) annuncia il salvataggio del fondo Life Ue contro l'inquinamento, ma critica il Green Deal come ideologico e sbilanciato.

Il copresidente del gruppo Ecr al Parlamento Europeo Nicola Procaccini - Fotogramma/Ipa
Il copresidente del gruppo Ecr al Parlamento Europeo Nicola Procaccini - Fotogramma/Ipa
05 maggio 2026 | 19.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Grazie al compromesso proposto e votato dall'Ecr oggi in commissione Ambiente al Parlamento Ue, sono state salvate l’autonomia e l’integrità del Life, il principale fondo europeo contro l’inquinamento ambientale. Un programma che si è rivelato prezioso per gli enti locali impegnati nella tutela del proprio territorio. Sacrificarlo sull’altare della competitività produttiva per controbilanciare le follie del Green Deal, sarebbe stato come 'buttare il bambino con l’acqua sporca'". Lo dichiara l’europarlamentare Italia, Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei Conservatori al Parlamento Europeo e responsabile ambiente ed energia di Fratelli d’Italia.

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“Purtroppo - continua - questa è l’unica nota positiva circa il voto oggi in commissione Ambiente. Per il resto si rimane fermi su una impronta ideologica, interessata unicamente alla decarbonizzazione e indifferente al concetto di neutralità tecnologica come leva per uno sviluppo sostenibile da tutti i punti di vista. Dopo il voto di oggi, fortunatamente, la proposta di un Fondo per la Competitività Europea verrà discussa e votata in commissione Industria, dove cercheremo di bilanciare meglio il rapporto tra sviluppo economico e tutela dell’ambiente".

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Nicola Procaccini Fondo Life Parlamento Ue Ecr Green Deal
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