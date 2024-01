Raid iraniano su Erbil in Iraq

Attacco missilistico dell'Iran contro "centri di spionaggio e gruppi terroristici anti-iraniani" a Erbil, in Iraq. Lo fa sapere l'agenzia Irna, che pubblica anche le immagini del momento in cui i missili del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica hanno colpito il quartier generale dei terroristi. Teheran ha annunciato un'operazione analoga in Siria, dove "sono state individuate e distrutte le basi dell'Isis nei territori occupati lanciando numerosi missili balistici".

"Colpito il quartier generale del Mossad"

L'Iran avrebbe colpito il quartier generale del Mossad a Erbil, in Iraq. Lo riferisce l'account twitter di Iran Observer, secondo cui la notizia sarebbe confermata dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. "Vengono lanciati dozzine di missili balistici e vengono segnalati attacchi di droni", riporta l'account, che parla di almeno 6 missili che avrebbero colpito la base.

Su twitter, l'Irna, l'agenzia iraniana, cita fonti della sicurezza nel Kurdistan iracheno secondo cui "i voli sono stati bloccati all'aeroporto della città". "Alcune fonti mediatiche nella regione del Kurdistan iracheno hanno affermato che il nuovo consolato americano a Erbil è stato preso di mira da numerosi missili e razzi", scrive ancora l'agenzia, riportando anche "alcune fonti non ufficiali", secondo cui "sarebbero state attaccate strutture appartenenti al regime sionista a Erbil".

"Esplosioni vicino al consolato Usa a Erbil"

Diverse esplosioni sono state segnalate vicino al consolato americano a Erbil, in Iraq. Lo ha detto ad Abc News una fonte della sicurezza irachena, secondo cui nel raid sarebbero rimaste uccise 4 persone, ma non ci sarebbe nessuna vittima americana. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane aveva annunciato un raid missilistico contro "centri di spionaggio e gruppi terroristici anti-iraniani" nella regione.