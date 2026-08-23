Chiede a ChatGpt consigli per effettuare una rapina. Risultato: arrestato e condannato a 10 anni di carcere. Deron Lewis-Payne, 23 anni, è stato condannato ad una pena di 10 anni e un mese dal tribunale federale di Omaha, in Nebraska. Il giovane è stato arrestato dopo una rapina in banca con un'arma da fuoco. La sentenza non prevede sconti di pena e, quando tornerà in libertà, Lewis-Payne sarà sottoposto a vigilanza speciale per ulteriori 5 anni. Il processo è l'epilogo di una vicenda cominciata con una domanda che il giovane ha posto all'intelligenza artificiale: "Come posso fare una rapina in banca?'', il quesito che, più o meno, il rapinatore in versione AI ha posto a ChatGpt, chiedendo suggerimenti sull'utilizzo di una pistola e sollecitando chiarimenti sui tempi di intervento della polizia.

Il piano e la rapina

Il 10 febbraio, quindi, Lewis-Payne ha fatto irruzione nella i3Bank di Omaha e ha puntato un'arma contro gli impiegati minacciando di ucciderli. Ha chiesto che gli venisse consegnato del denaro ed è fuggito con circa 9175 dollari di bottino. Colpo riuscito? No, affatto. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso chiaramente il volto del rapinatore, la pistola utilizzata e le sneakers rosse indossate. Nei video si vede benissimo il veicolo usato per la fuga e individuato poco dopo nei pressi di un centro commerciale, dove Lewis-Payne si era fermato per... shopping. Le indagini, insomma, non sono state molto complicate.

Il rapinatore ha fatto in tempo a spendere circa 7000 dollari prima dell'arresto. Il giovane è stato individuato non lontano dalla sua abitazione e ha tentato una goffa fuga a piedi, perdendo anche banconote prima di finire in manette. "Lewis-Payne ha ammesso di aver guidato il veicolo, ma ha negato qualsiasi coinvolgimento nella rapina in banca. Ha acconsentito alla perquisizione del suo telefono. Gli agenti ne hanno esaminato il contenuto e hanno appurato che Lewis-Payne aveva utilizzato ChatGPT per pianificare la rapina, ricevendo consigli sui tempi di intervento delle forze dell'ordine, su come smontare e riparare una pistola Llama Mini-Max calibro .45 e su come procurarsi munizioni pur essendo un pregiudicato", il resoconto della polizia. "Inoltre, la cronologia di Google Maps ha mostrato che la sua ultima ricerca riguardava le indicazioni stradali per raggiungere la i3 Bank", hanno aggiunto le forze dell'ordine chiudendo il quadro.