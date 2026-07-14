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Regolamento batterie Ue: la Commissione Europea rinuncia alla rimovibilità per alcuni prodotti

La Commissione Europea esenta smartwatch e fitness tracker dall'obbligo di batterie rimovibili per i consumatori, citando motivi di sicurezza e limiti tecnici nel regolamento batterie Ue

Le batterie degli smartwatch potranno restare non rimovibili, ha deciso l'Ue - Fotogramma/Ipa
Le batterie degli smartwatch potranno restare non rimovibili, ha deciso l'Ue - Fotogramma/Ipa
14 luglio 2026 | 15.52
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 2 minuti

La Commissione Europea rinuncia ad imporre la rimovibilità delle batterie da una serie di prodotti, come gli smartwatch e i fitness tracker. L'esecutivo Ue oggi ha adottato un atto delegato che esenta sei ulteriori categorie di prodotti dai requisiti Ue sulla rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili.

I prodotti includono, oltre a smartwatch e fitness tracker, giocattoli elettrici e apparecchiature industriali a prova di esplosione. La decisione di oggi, specifica la Commissione, arriva dopo una consultazione pubblica e un confronto con le associazioni dei consumatori, i produttori e gli Stati membri.

Il regolamento Ue sulle batterie prevede che le batterie portatili nei prodotti venduti nell’Unione devono generalmente essere rimovibili e sostituibili dai consumatori: questa regola generale rimane perché, rendendo le batterie portatili facili da rimuovere e sostituire, i prodotti possono durare più a lungo e le batterie possono essere riciclate più facilmente.

Tuttavia, non sempre le cose sono così semplici. Le esenzioni sono necessarie laddove l’apertura di un dispositivo potrebbe creare rischi per la sicurezza o laddove i limiti tecnici rendano irrealistico l’accesso dei consumatori. Ci sono prodotti che espongono i bambini a rischi, prodotti che possono essere esposti all'acqua e apparecchiature utilizzate in ambienti industriali pericolosi.

Sono già previste delle esenzioni, principalmente per motivi di sicurezza, per prodotti come i dispositivi medici e i cosiddetti 'apparecchi umidi', come spazzolini elettrici o idropulsori. Per questi prodotti, e per quelli ora aggiunti all'elenco, è sufficiente che le batterie siano rimovibili e sostituibili da professionisti indipendenti, non dai consumatori.

Dopo l'adozione dell'atto delegato, il Parlamento Europeo e il Consiglio Ue hanno due mesi di tempo per formulare eventuali obiezioni. In caso contrario, l'atto entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ue.

La Commissione ha anche adottato un aggiornamento delle linee guida sulla rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili, per dare indicazioni ai produttori su come applicare le nuove deroghe.

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Ue Batterie smartwatch fitness tracker
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