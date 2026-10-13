Una madre single ha accettato una riduzione di stipendio per poter studiare. Sadie French, donna inglese di 30 anni che abita a Bury St. Edmunds, una città della contea del Suffolk, ha visto il proprio salario ridursi di circa 900 sterline, oltre mille euro. Il motivo? Poter continuare gli studi per laurearsi in psicologia e criminologia.

La donna è diventata mamma molto giovane e ha cominciato a lavorare nel settore finanziario, ma ora ha deciso di riprendere gli studi al West Suffolk College, dove si era diplomata: "Sono una madre single con un'infanzia difficile e un passato da giovane adulta fragile e smarrita", ha raccontato alla Bbc, "probabilmente la gente mi guardava e pensava: 'Non andrà da nessuna parte', ma alla fine ce l'ho fatta".

"Ho scelto di cambiare la mia narrazione e di riscrivere la mia storia trasformandola in qualcosa di bello e di cui vado fiera", ha spiegato French, "avevo un buon lavoro e sapevo che iniziando un nuovo corso avrei perso 900 sterline al mese. Uscire da quella rete di sicurezza è stato spaventoso, ma sapevo che era necessario e lo desideravo più che mai".

"Ero determinata a far funzionare l'istruzione di mia figlia e a darle un modello da seguire", ha continuato la donna, che è riuscita a laurearsi e oggi insegna in una scuola, aiutando i docenti nelle lezioni di psicologia e sociologia, ma in futuro ha già annunciato di voler cominciare un master in psicologia per coltivare il suo sogno di aprire, un giorno, un proprio studio.