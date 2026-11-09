E' una strada già percorsa da calciatori, pugili, cestisti e altri campioni, alcuni dei quali sono riusciti a raggiungere le più alte cariche istituzionali

Dal tatami all'Eliseo. È la sfida ambiziosa lanciata dal campione olimpico di judo Teddy Riner, che ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali francesi del 2027, iscrivendo il proprio nome alla lunga lista di sportivi che hanno deciso di intraprendere una carriera politica. Una strada già percorsa da calciatori, pugili, cestisti e altri campioni, alcuni dei quali sono riusciti a raggiungere le più alte cariche istituzionali, dalla guida di grandi città fino alla presidenza di uno Stato. Gli esempi non mancano: dal Pallone d'Oro George Weah, diventato presidente della Liberia, all'ex pugile Vitali Klitschko, sindaco di Kiev, passando per l'ex calciatore del Milan Kakha Kaladze, alla guida della capitale georgiana Tbilisi. Anche in Italia e in Francia diversi protagonisti dello sport hanno scelto di cimentarsi con la politica, seppure con risultati alterni.

Il caso più celebre è quello di George Weah, unico calciatore africano ad aver conquistato il Pallone d'Oro, nel 1995, ed eletto presidente della Liberia nel 2017, al terzo tentativo. L'ex attaccante di Milan e Paris Saint-Germain, esponente del Congresso per il cambiamento democratico (Cdc), ha governato il Paese dal 2018 al 2024, prima di essere sconfitto alle elezioni del 2023. Un altro ex calciatore arrivato alla presidenza è Mikheil Kavelashvili, protagonista di una carriera decisamente meno brillante: appena tre gol in 28 presenze con il Manchester City. Nel 2024 è stato eletto capo dello Stato della Georgia da un collegio elettorale controllato dal partito di governo Sogno Georgiano, alleato del suo movimento Potere al Popolo, in una votazione contestata dall'opposizione filoeuropea. Nello stesso Paese, l'ex difensore milanista Kakha Kaladze, segretario generale di Sogno Georgiano, è sindaco di Tbilisi dal 2017, dopo aver ricoperto gli incarichi di ministro dell'Energia e vicepremier.

In Ucraina, l'ex campione mondiale dei pesi massimi Vitali Klitschko guida Kiev dal 2014, dopo essere stato deputato e protagonista delle proteste filoeuropee. Dalla boxe arriva anche il filippino Manny Pacquiao, già deputato e senatore, candidato senza successo alle presidenziali del 2022. L'ex stella del cricket Imran Khan, fondatore del partito Pakistan Tehreek-e-Insaf (Pti), è stato invece primo ministro del Pakistan dal 2018 al 2022, mentre il brasiliano Romário, campione del mondo di calcio nel 1994, è approdato prima alla Camera dei deputati e poi al Senato. Negli Stati Uniti, l'ex campione di bodybuilding e attore Arnold Schwarzenegger, repubblicano, è stato governatore della California dal 2003 al 2011, mentre l'ex cestista Nba Bill Bradley, democratico, ha rappresentato il New Jersey al Senato per tre mandati. L'ultimo esempio arriva dalle ultime elezioni di midterm, con la vittoria in Iowa del democratico Josh Turek, ex campione paralimpico di basket in carrozzina, due volte medaglia d'oro ai Giochi, eletto al Senato dopo aver sconfitto la repubblicana Ashley Hinson.

Anche in Italia sono diversi gli sportivi che hanno intrapreso una carriera politica. Tra i più noti c'è Gianni Rivera, Pallone d'Oro nel 1969 e bandiera del Milan, eletto per la prima volta alla Camera nel 1987 con la Democrazia Cristiana, prima di passare al Patto Segni e successivamente al centrosinistra. Sottosegretario alla Difesa dal 1996 al 2001, ha poi ricoperto anche l'incarico di europarlamentare.

L'ex centrocampista di Juventus e Napoli Massimo Mauro è stato invece deputato dal 1996 al 2001, eletto con l'Ulivo e appartenente al gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra, prima di diventare consigliere comunale a Torino. Più recente il caso dell'ex centrocampista della Roma Damiano Tommasi, già presidente dell'Associazione italiana calciatori, eletto sindaco di Verona nel 2022 alla guida di una coalizione civica sostenuta dal Partito Democratico e da altre forze del centrosinistra.

In Francia, prima di Riner, l'ex centrocampista di Milan e Paris Saint-Germain Vikash Dhorasoo si era candidato alle elezioni municipali di Parigi nel 2020 con La France Insoumise, il movimento della sinistra radicale guidato da Jean-Luc Mélenchon, senza riuscire a conquistare un seggio. L'ex attaccante del Manchester United Eric Cantona tentò nel 2012 di raccogliere le firme necessarie per presentarsi alle elezioni, con l'obiettivo dichiarato di richiamare l'attenzione sul problema dei senzatetto.