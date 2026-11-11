RTL 102.5, due nuove rubriche tra politica americana e ambiente: Alan Friedman e gli esperti Ispra

Dalla politica americana alle sfide della transizione ecologica, RTL 102.5 amplia l'offerta informativa di "Non Stop News" con due nuove rubriche settimanali dedicate all'approfondimento e all'attualità. Protagonisti il giornalista statunitense Alan Friedman, con uno spazio dedicato agli Stati Uniti, e gli esperti di Ispra, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per raccontare i cambiamenti del pianeta e il ruolo della ricerca scientifica.

Alan Friedman racconta l'America su RTL 102.5

Ha debuttato lunedì 9 novembre "America America! L'americano d'Italia", il nuovo appuntamento settimanale in onda ogni lunedì alle 8:45 all'interno di "Non Stop News".

Insieme a Enrico Galletti, Giusi Legrenzi, Lorenzo Dardano e Lucrezia Bernardo, Alan Friedman accompagna gli ascoltatori alla scoperta delle principali dinamiche della politica e dell'economia statunitense, tra rapporti di potere, protagonisti e retroscena.

L'obiettivo è offrire una chiave di lettura dei cambiamenti in corso negli Stati Uniti, con particolare attenzione alle conseguenze delle scelte di Washington sugli equilibri internazionali e sull'economia globale. Uno sguardo diretto sull'America, attraverso l'esperienza di un giornalista che da decenni racconta il rapporto tra Stati Uniti e Italia.

Ambiente e sostenibilità, la collaborazione con Ispra

La seconda novità è "ECO. La scienza che guida il futuro", la rubrica realizzata in collaborazione con Ispra, partita venerdì 6 novembre e in programma ogni venerdì alle 7:45.

Lo spazio, condotto nell'ambito di "Non Stop News" insieme a Barbara Sala, Massimo Lo Nigro e Ludovica Marafini, è dedicato alla divulgazione scientifica sui temi dell'ambiente, della sostenibilità, della tutela del territorio e della transizione ecologica.

Ogni settimana un esperto diverso approfondisce le principali sfide ambientali, dalle trasformazioni degli ecosistemi alla protezione delle risorse naturali, spiegando il contributo della ricerca scientifica alla comprensione dei fenomeni che interessano il pianeta.

Ospite della prima puntata è stata Maria Alessandra Gallone, presidente di Ispra e curatrice del progetto insieme alla redazione di RTL 102.5.

Con le due nuove rubriche, l'emittente rafforza la componente di approfondimento del proprio palinsesto mattutino, affiancando all'informazione quotidiana strumenti di analisi su due questioni centrali nel dibattito pubblico: gli equilibri geopolitici internazionali e il futuro dell'ambiente.

Entrambi gli appuntamenti sono disponibili su RTL 102.5, in radio, in radiovisione sul canale 36 del digitale terrestre e in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.