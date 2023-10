Una vera sommossa si è registrata oggi nell'aeroporto di Makhachkala, capitale della repubblica del Dagestan a maggioranza musulmana, nel sud della Russia, all'arrivo di un aereo proveniente da Israele. Video pubblicati sui social, e ripresi da media russi e israeliani, mostrano decine di dimostranti anti-israeliani che fanno irruzione nello scalo, scandendo slogan contro Israele, ed alcuni sarebbero riusciti anche ad arrivare sulla pista di atterraggio.

Secondo Channel 12, citato dal The Times of Israel, l'aereo è stato fatto atterrare in un altro aeroporto, ma anche in questo scalo c'erano dei dimostranti. Ai passeggeri è stato chiesto di rimanere all'interno dell'aereo in attesa dell'arrivo della polizia anti-sommossa che ha protetto il loro sbarco. Secondo l'emittente, la folla di dimostranti era composta da esuli palestinesi.

"Israele si aspetta che le forze di sicurezza russa garantiscano la sicurezza di tutti i cittadini israeliani ed ebrei dovunque siano", si legge in una dichiarazione dell'ufficio del primo ministro israeliano e del ministero degli Esteri dopo la rivolta anti-Israele nell'aeroporto in Dagestan. Nella nota si chiede alle autorità russe di agire "in modo deciso contro i rivoltosi e contro l'incitamento sfrenato contro ebrei ed israeliani.

L'ambasciatore israeliano in Russia, Alex Ben-Zvi - conclude la nota - sta lavorando con le autorità russe per garantire la sicurezza di israeliani e ebrei". Secondo media locali, il ministero dell'Interno russo ha avviato un'inchiesta sui fatti di Makhachkala ed ha promesso che "tutti quelli che hanno violato la legge saranno arrestati e saranno chiamati a rispondere".

.