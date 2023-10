La Corea del Nord ha consegnato oltre mille container di equipaggiamento militare, armi e munizioni alla Russia per la sua guerra in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del consiglio nazionale di sicurezza della Casa Bianca, John Kirby, affermando che Washington ritiene che Pyongyang chiede in cambio tecnologia militare sofisticata dalla Russia per rafforzare il suo programma nucleare. "Abbiamo informazioni che la Corea del Nord ha fatto questa consegna di armi destinate a usate in Ucraina", ha detto sottolineando che questa è avvenuta "nelle settimane recenti".

La consegna sembra il prodotto dell'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un, che si sono riuniti un mese fa nell'estremo oriente russo consolidando il rapporto tra Mosca e Pyongyang.

Navi Russia colpite?

La nave portamissili Buyan e la nave Pavel Derzhavin sarebbero state colpite da droni ucraini Sea baby nel porto di Sebastopoli in Crimea, in un'operazione congiunta dei Servizi di sicurezza (Ssu) e la marina dell'Ucraina, come riferiscono fonti dell'Ssu citati da Rbc Ukraine.

La Buyan è una nave da cui vengono lanciati missili Kalibr contro l'Ucraina. Già questa mattina, il canale Telegram Crimean Wind scriveva che la Buyan era esplosa nella baia di Sebastopoli. Sul canale sono state diffuse anche le immagini di un elicottero militare in volo sul porto, che avrebbe portato via i feriti e i corpi dei marinai rimasti uccisi nell'attacco.

Quanto alla Pavel Derzhavin, la nave è stata colpita oggi dopo che ieri aveva già urtato una mina. Il portavoce delle forze navali ucraine, Dmytro Pletenchuk, ha detto a Ukrinform, che la nave è stata colpita oggi una seconda volta e si è allontanata dal luogo dell'incidente.

Attacco alla ferrovia

Le forze speciali ucraine hanno rivendicato di aver fatto esplodere un treno russo nella città occupata Melitopol, bloccando così la linea di rifornimento di munizioni e carburante per le forze di Mosca sul fronte di Zaporizhzhia.

"Un'unità del Movimento di resistenza delle forze per le operazioni speciali ha condotto con successo una operazione nella città temporaneamente occupata di Melitopol. Grazie all'azione di sabotaggio dei nostri uomini, una linea ferroviaria è stata fatta saltare alle 07:30. L'esplosione ha danneggiato un binario e un treno che trasportava munizioni e carburante per l'esercito russo", hanno riferito le forze speciali.

Il Centro nazionale di resistenza ucraino ha precisato che il treno fatto esplodere dai partigiani trasportava giornalmente munizioni e benzina dalla Crimea a Melitopol e Dniprorudne. Poi portava in senso inverso equipaggiamenti militari rovinati, minerali ferrosi e cereali rubati. L'esplosione, si legge, ha danneggiato 150 metri di linea ferroviaria.