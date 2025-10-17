circle x black
Russia e Usa più vicini, l'idea di Mosca: un tunnel tra Stretto di Bering e Alaska per collegarli

Il progetto "simbolo di unità" proposto dall'inviato speciale del Cremlino Kirill Dmitriev dopo la telefonata fiume Putin-Trump: "Musk potrebbe dare unna mano"

Vladimir Putin e Donald Trump - Fotogramma /ipa
Vladimir Putin e Donald Trump - Fotogramma /ipa
17 ottobre 2025 | 12.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un tunnel di collegamento stradale e ferroviario fra Russia e Stati Uniti, è il progetto che l'inviato speciale del Cremlino per gli investimenti esteri - il principale fautore ed estensore del riavvicinamento fra Mosca e Washington fondato sul business, in particolare sul business delle costruzioni - Kirill Dmitriev, ha avanzato dopo la telefonata fiume di ieri fra Donald Trump e Vladimir Putin.

Un tunnel "simbolo di unità"

La struttura fra lo stretto di Bering e l'Alaska lunga 110 chilometri "che sarà simbolo di unità", potrebbe essere sviluppata, ha aggiunto il direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti, in otto anni e a un costo contenuto entro gli otto miliardi di dollari.

"Immaginatevi di connettere gli Stati Uniti e la Russia, le Americhe e l'Eurasia con il Putin-Trump Tunnel. Il costo complessivo sarebbe di 65 miliardi di dollari, ma la Boring Company di Elon Musk potrebbe ridurlo a meno di otto miliardi", ha aggiunto Dmitriev. "Costruiamo il futuro insieme!", l'esortazione.

"Il Fondo diretto russo ha già investito e costruito il primo ponte ferroviario mai costruito fra Russia e Cina. E' arrivato il momento di connettere Russia e Stati Uniti", ha poi sottolineato.

