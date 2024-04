Si surriscalda la situazione sul fronte iraniano. Dopo l'ennesima minaccia di Khamenei di ritorsioni per l'attacco israeliano a Damasco, in un tweet il ministro israeliano degli Esteri, Israel Katz, in ebraico e persiano, taggando il leader supremo iraniano, l'Ayatollah Ali Khamenei, avverte che se 'l’Iran attacca dal proprio territorio, Israele risponderà e attaccherà in Iran. Nel frattempo il presidente americano Joe Biden torna a criticare il premier israeliano Netanyahu.