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John Elkann e il presidente Macron insieme al Salone dell'auto di Parigi 2026: "Proteggere il Made in Europe"

Il presidente francese ha fatto visita al Salone dell'Auto in programma fino al 18 ottobre a Porte de Versailles e ha annunciato un accordo con la Germania

John Elkann e Emmanuel Macron al Salone dell'auto a Parigi
John Elkann e Emmanuel Macron al Salone dell'auto a Parigi
12 ottobre 2026 | 13.00
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

Il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente di Stellantis John Elkann si sono incontrati questa mattina a Parigi dove è in corso il Salone dell'auto 2026, giunto alla sua 91esima edizione, a Porte de Versailles in programma dal 12 al 18 ottobre. Presente anche il Ceo di Stellantis, Antonio Filosa.

Macron ha poi annunciato un "accordo imminente" tra Francia e Germania per "proteggere meglio" l'industria automobilistica europea di fronte alla concorrenza asiatica, come riporta Le Figaro. "Oggi stiamo concludendo un accordo con i nostri partner tedeschi affinché l’Europa possa avanzare, proprio per proteggere meglio la nostra industria", ha detto il presidente francese, aggiungendo che ciò "consentirà in parte di disporre di una buona flessibilità e di trovare anche un’intesa sul contenuto" europeo dei veicoli, senza fornire ulteriori dettagli.

Elkann, dal canto suo, ha fatto visita allo stand della cinese Byd, ha stretto la mano ad Alfredo Altavilla, special advisor della casa automobilistica cinese per il mercato europeo, e si è intrattenuto anche con Stella Li, vicepresidente esecutiva del gruppo.

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salone dell'auto di parigi 2026 john elkann emmanuel macron cina stellantis
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