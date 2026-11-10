Social: principe Harry, 'responsabilità sia di aziende, serve deterrenza'

Devono essere le aziende di social media a rispondere dei danni ai minori, e occorre passare dagli incentivi a un sistema di deterrenza. Lo ha dichiarato il principe Harry, duca di Sussex, intervenendo all'evento "Oltre le promesse: costruire un futuro digitale che funzioni per i bambini", ospitato dal Parlamento europeo e promosso dal Partito popolare europeo, sottolineando che la strada dell'incentivo è già stata provata senza successo. "Per molti anni abbiamo cercato di incentivare queste aziende a cambiare. Non ha funzionato. Abbiamo cercato di fidarci. Non ha funzionato", ha detto, aggiungendo che la legislazione Ue in fase di definizione, detta Kids Act, va nella direzione giusta, ossia l'inversione dell'onere della prova.

Harry ha spiegato di essersi avvicinato al tema nel 2020, insieme alla moglie Meghan Markle, dopo un decennio di avvertimenti inascoltati da parte di esperti in tutto il mondo che da dieci anni avvertivano dei rischi legati a social e minori senza essere ascoltati e avendo incontrato numerose famiglie per discutere il tema. Inizialmente era previsto anche l'intervento di Markle all'evento del Parlamento europeo, ma la duchessa è partita subito dopo i discorsi di apertura e l’inaugurazione della mostra in materia. Markle ha rinunciato a tenere il suo discorso dopo l'arresto del padre, l'82enne Thomas Markle Sr, accusato negli Stati Uniti di possesso di materiale pedopornografico: secondo quanto riferito da Sky News, non si sarebbe sentita abbastanza forte a livello emotivo da parlare in pubblico.

La duchessa ha dunque lasciato al consorte la responsabilità di portare all'Eurocamera la testimonianza dei genitori incontrati nel corso del loro impegno sul tema. Il problema, ha sottolineato Harry, non sta scomparendo: sempre più bambini si tolgono la vita o subiscono danni permanenti, mentre le aziende si rifiutavano di cambiare. Negli ultimi dodici mesi, però, negli Stati Uniti ci sono stati "progressi significativi" nella battaglia dei genitori contro le grandi società: "Finalmente sta arrivando un po' di giustizia e responsabilità", ha affermato, attribuendo il merito alle famiglie che hanno raccontato le proprie storie e precisando che lui e la moglie si sono limitati a "dare una piattaforma" ai genitori.

Il duca di Sussex ha riassunti i tre messaggi principali che arrivano dai genitori incontrati. Il primo, rivolto ai dirigenti delle grandi aziende, è di non mettere davanti ai figli degli altri nulla che non metterebbero davanti ai propri, perché "la maggior parte" di essi "non permette ai propri figli di usare i social media, perché ne conosce i pericoli. Allora perché creare qualcosa che sapete essere dannoso per il figlio di qualcun altro?". In seconda battuta, i genitori "chiedono trasparenza": in alcuni casi, dopo il suicidio del figlio, hanno atteso fino a otto anni per accedere al suo telefono, a causa delle politiche aziendali sulla privacy. Infine, chiedono responsabilità per i danni causati, come avvenuto nel contesto delle recenti cause legali oltreoceano.

"Ciò che è emerso dalle battaglie legali negli Stati Uniti è sconvolgente, ma forse non sorprendente. Hanno sempre saputo. E ora tocca a persone come voi, e a chi nel mondo ricopre posizioni di potere e influenza, fare davvero la differenza", ha proseguito Harry rivolgendosi ai presenti. Il miglior punto di partenza è un approccio unitario, "a partire dall'inversione dell'onere della prova, che deve ricadere su di loro e non sui genitori": il Kids Act, osservato, "è esattamente questo", e rappresenta progressi "notevoli" e "profondamente necessari". Ora serve puntare sulla prevenzione e sulla sicurezza fin dalla progettazione, perché quando una piattaforma "è sul telefono, in un'app, nelle mani di un bambino, è già troppo tardi".

Non c'è motivo per cui il settore delle Big Tech debba essere trattato diversamente da qualsiasi altro, ha proseguito il duca di Sussex, sottolineando che per oltre vent'anni il racconto dominante è stato quello voluto dalle aziende, che investono somme ingenti in attività di lobbying. Questo succede anche a Bruxelles, anche se "da quello che vedo e che ho sentito, gran parte viene ignorato, il che è una cosa meravigliosa. Non si può dire lo stesso di altri posti". Detto questo, il reale britannico ha invitato gli eurodeputati a interrogarsi sempre sull'origine di notizie e rapporti che leggono.

"Ora sappiamo che la situazione attuale non è un errore. Le aziende dei social media hanno ripetuto più volte, anno dopo anno, che stavano risolvendo questo o quel problema, che non sapevano di questo o di quello. Ebbene, attraverso i tribunali americani, attraverso la divulgazione dei documenti, è emerso che sapevano tutto fin dall'inizio. Ora che sappiamo che sapevano da sempre, cosa intendiamo fare?". Come osserva Harry, il problema all'origine è la dipendenza, lo spingere i giovani non verso i contenuti che cercano ma verso contenuti che servono a tenerli legati allo schermo, "un lavaggio del cervello su scala straordinaria".

"Ogni persona in questa sala, genitore o no, ha la responsabilità e il dovere di fare ciò che è, di fatto, buon senso: proteggere i nostri figli da queste aziende a cui evidentemente non importa", riassume il principe Harry, ricordando che dopo quella dei social media si apre la sfida dell'intelligenza artificiale, per la quale "siamo già in ritardo". Ai presenti ha chiesto di non mettere i social "in fondo alla lista" delle priorità, perché è "l'unica cosa su cui il mondo intero può davvero unirsi".

Infine, il duca di Sussex ha avvertito che la direzione attuale porta a uno scenario "cento volte peggiore" di quello attuale e invitando gli eurodeputati a usare il potere di cui dispongono."Potete farcela. Non credete alla narrazione che arriva da loro. Fate ciò che sentite giusto. E ogni volta che guardate il telefono, ricordate che da qualche parte c'è un bambino che guarda quel telefono venti, trenta volte di più, e che probabilmente sta pensando di togliersi la vita perché non sa come uscirne".