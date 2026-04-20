Sondaggio Omfif: Hernández de Cos candidato più qualificato per la Bce

Pablo Hernández de Cos, attuale direttore generale della Banca dei Regolamenti Internazionali (Bri) ed ex governatore della Banca di Spagna, è il candidato più qualificato tra i principali contendenti alla successione di Christine Lagarde alla presidenza della Banca Centrale Europea (Bce), il cui mandato scadrà il 31 ottobre 2027, secondo un sondaggio condotto dal Forum Ufficiale delle Istituzioni Monetarie e Finanziarie (Omfif) tra esperti di politica monetaria.

I cinque potenziali candidati alla presidenza della Bce, valutati in base a nove categorie, tra cui esperienza, conoscenza e leadership, nonché il potenziale sostegno nazionale ed europeo, erano Klaas Knot, ex governatore della Banca dei Paesi Bassi; Isabel Schnabel, rappresentante della Germania nel comitato esecutivo della Bce; Joachim Nagel, presidente della Bundesbank; François Villeroy de Galhau, governatore uscente della Banca di Francia; e Pablo Hernández de Cos per la Spagna.

Pertanto, l'ex governatore della Banca di Spagna è il candidato preferito dagli esperti interpellati in quattro delle nove categorie (formazione in economia monetaria, capacità di costruire consenso, abilità di ottenere il sostegno degli altri Stati membri e credenziali europee), oltre ad aver ottenuto il secondo punteggio più alto in categorie come esperienza nelle banche centrali e conoscenza dei mercati dei capitali, nonché il terzo punteggio più alto per capitale politico.

Il vincitore assoluto del sondaggio, Hernández de Cos, che ha fatto parte del consiglio direttivo della Bce tra il 2018 e il 2024, coniuga equilibrio, profondità intellettuale e una preziosa esperienza acquisita durante la gestione della crisi spagnola e in un contesto politico estremamente complesso, secondo un ex funzionario di un'istituzione multilaterale di sviluppo, citato dai responsabili del sondaggio.

Dietro allo spagnolo, i risultati del sondaggio collocano il presidente della Bundesbank Joachim Nagel al secondo posto, di poco davanti all'olandese Knot e al francese Villeroy de Galhau, mentre la candidata tedesca Schnabel, la cui candidatura dovrebbe superare il limite di un solo mandato per i membri del consiglio direttivo della Bce, si trova all'ultimo posto tra i potenziali favoriti.

Inoltre, gli autori del sondaggio sottolineano che una parte significativa del dibattito sull'elezione del prossimo presidente della Bce ruota attorno alla questione se la Germania violerebbe le norme dell'Unione Europea se detenesse contemporaneamente la presidenza della Bce e della Commissione Europea, attualmente ricoperta da Ursula von der Leyen, dato che la possibilità che quest'ultima lasci Bruxelles anticipatamente per assumere la presidenza federale tedesca il prossimo anno appare piuttosto remota.

Un sondaggio Bloomberg condotto lo scorso gennaio tra gli economisti indicava l'economista olandese Klaas Knot come il favorito per succedere a Christine Lagarde alla guida della banca centrale dell'Eurozona, davanti allo spagnolo Pablo Hernández de Cos. Il terzo candidato più probabile a sostituire Lagarde era l'attuale presidente della Bundesbank, Joachim Nagel.

Nel frattempo, Hernández de Cos risultava essere il candidato preferito dal 26% degli economisti intervistati all'inizio di quest'anno dal Financial Times, contro il 24% che preferiva Klaas Knot e il 14% che avrebbe scelto Nagel. Isabel Schnabel ha ottenuto il 7% dei consensi.