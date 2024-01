Il piccolo era in casa quando qualcuno ha iniziato a sparare dall'esterno. Non è ancora stato chiarito chi fosse il bersaglio dell'attacco

Un bambino di 5 anni è stato ucciso nel corso di una sparatoria avvenuta mentre si stava tagliando i capelli all'interno di un'abitazione a Bessemer, in Alabama.

Il piccolo, identificano come Brandon Jamal Nation III di 10 anni, era stato accompagnato domenica dalla madre nella casa, quando, inotorno alle 10, qualcuno ha iniziato a sparare all'esterno. Non è ancora stato chiarito chi fosse il bersaglio dell'attacco, ma il bambino è morto e un uomo, identificato come il barbiere del ragazzo, è stato ferito e portato in ospedale. "È terribile", ha detto ai media il detective della polizia di Bessemer, Justin Burmeister. "I nostri pensieri sono con la famiglia durante questo periodo incredibilmente difficile."