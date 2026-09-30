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Usa, sparatoria in Virginia: 3 feriti gravi, è caccia all'uomo

A sparare sarebbe stato "un collega" di 37 anni, che si è dato poi alla fuga

Polizia americana - Afp
Polizia americana - Afp
30 settembre 2026 | 17.29
Melissa Bertolotti
LETTURA: 1 minuti

Tre persone sono in condizioni critiche dopo essere state ferite da colpi d'arma da fuoco in Virginia da ''un collega'' in quello che è stato descritto dalla polizia come un episodio di "violenza sul luogo di lavoro". Lo riferisce l'Abc spiegando che l'uomo che ha sparato è in fuga.

La sparatoria è avvenuta presso la United Rentals di Manassas, una città a circa 50 chilometri da Washington, secondo quanto riferito dal capo della polizia locale, Douglas Keen. Le tre vittime sono tutte dipendenti della stessa società, mentre l'uomo che ha sparato è stato identificato in Marvin Grant, 37 anni.

Secondo quanto riferito dalla polizia, le vittime sono ricoverate in condizioni critiche in un ospedale vicino, con ferite potenzialmente letali.

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sparatoria feriti caccia all'uomo
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