Spari alla cena con i giornalisti alla Casa Bianca, Trump portato al sicuro

Il presidente Usa Donald Trump è stato rapidamente scortato fuori dal palco dagli agenti dei Servizi Segreti e portato al sicuro dopo che si sono uditi degli spari durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington. Anche il vicepresidente JD Vance e i membri del Gabinetto di Trump presenti all'evento sono stati fatti uscire di corsa. Una fonte ha riferito alla Cnn che Trump è al sicuro. Secondo un funzionario dell'amministrazione, anche i membri del Gabinetto stanno bene.

Diversi agenti dei Servizi Segreti statunitensi hanno gridato "spari" durante la cena dell'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, secondo quanto riportato dai giornalisti presenti, compreso il collaboratore dell'Adnkronos Iacopo Luzi. Un agente ha annunciato via radio l'arresto di un uomo armato, sempre secondo i giornalisti presenti.