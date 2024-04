Si è aperto a New York il processo che vede imputato il candidato repubblicano alle prossime elezioni presidenziali, nonché ex inquilino della Casa Bianca, Donald Trump, chiamato a rispondere di 34 capi di imputazione per la vicenda dei 130mila dollari versati alla porno star Stormy Daniels per pagare il suo silenzio, prima delle elezioni del 2016, sulla sua relazione extraconiugale con il tycoon. Accuse seccamente respinte da Trump