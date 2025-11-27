circle x black
Cerca nel sito
 

Tragedia in Cina: operai al lavoro travolti da un treno, 11 morti

È accaduto a Kunming, nello Yunnan, nel sudovest del paese

- Fotogramma/IPA
- Fotogramma/IPA
27 novembre 2025 | 11.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragedia in Cina. Undici operai che erano al lavoro lungo i binari sono stati travolti da un treno. E' accaduto a Kunming, nello Yunnan, nel sudovest del paese. Il bilancio ufficiale parla anche di altre due persone rimaste ferite nell'incidente avvenuto alle prime ore di oggi, giovedì 27 novembre, all'altezza della stazione di Luoyangzhen. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta. Secondo i media ufficiali, è coinvolto un "treno diagnostico, utilizzato per testare dispositivi antisismici".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tragedia Cina operai morti Cina Cina Kunming cina
Vedi anche
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza