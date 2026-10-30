Trasporto ferroviario Ue: record storico passeggeri nel 2025

Record storico per il trasporto ferroviario nell'Unione Europea. Nel 2025, informa Eurostat, nell'Ue sono stati percorsi 457 miliardi di passeggeri-chilometro (pkm, unità di misura che rappresenta il trasporto di un passeggero sulla distanza di un chilometro) su rotaia, un dato in crescita rispetto ai 445 miliardi del 2024 (+2,6%). Si tratta del valore più elevato registrato dalle principali imprese ferroviarie dal 2004, anno di inizio della raccolta dei dati.

La Germania ha registrato il numero più alto di passeggeri trasportati, pari a 2.954 milioni, seguita da Francia (1.312 milioni) e Italia (844 milioni). All'estremità opposta della scala si trovano la Lituania con 5 milioni, l'Estonia (8 milioni) e la Grecia (14 milioni).

Rispetto alla popolazione di ciascun Paese dell'Ue, il Lussemburgo ha registrato il rapporto più elevato di passeggeri per abitante, pari a 46,1, seguito da Ungheria (35,9) e Danimarca (35,6). I valori più bassi sono stati riscontrati in Grecia (1,4) e Lituania (1,9), seguite da Bulgaria e Romania (entrambe con 3,3).

L'Ungheria ha registrato il valore più alto di passeggeri-chilometro per abitante, pari a 1.692, seguita da Francia (1 606) e Austria (1 588), mentre i valori più bassi sono stati rilevati in Grecia (69), Lituania (164) e Bulgaria (226).