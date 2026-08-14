circle x black
Cerca nel sito
 

Trump torna alle catapulte a vapore, ordinata nuova portaerei per lanciare i jet

Il presidente degli Stati Uniti ha firmato un memorandum sulla sicurezza nazionale incaricando Difesa e Marina di attuare il cambiamento che desiderava da almeno il 2017

Donald Trump - Afp
Donald Trump - Afp
14 agosto 2026 | 09.28
Cristiano Camera
LETTURA: 1 minuti

Dopo quasi un decennio di accese lamentele sul fatto che le moderne portaerei statunitensi utilizzino sistemi elettromagnetici per lanciare i caccia invece delle catapulte a vapore, Donald Trump ha ordinato al Pentagono di riprogettare una nuova portaerei per sostituire il sistema moderno con le catapulte tradizionali che lui preferisce. Il presidente degli Stati Uniti ha firmato un memorandum sulla sicurezza nazionale incaricando il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, e il segretario ad interim della Marina, Hung Cao, di attuare il cambiamento che desiderava da almeno il 2017, quando descrisse per la prima volta la sua idea alla rivista Time.

Il memorandum concede ai vertici del Pentagono 60 giorni per elaborare "un piano sulle misure necessarie per sostituire il sistema di lancio elettromagnetico per aerei e gli ascensori per armi avanzate con sistemi a vapore e idraulici per la costruzione" della USS Doris Miller, una portaerei di classe Ford. Nel 2017, Trump disse alla rivista Time che il sistema di catapulta digitale gli sembrava "una cosa brutta" e che fosse anche "molto complicato". Secondo il presidente, è preferibile "il vapore, il digitale costa centinaia di milioni di dollari in più e non serve a niente".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
catapulte portaerei Trump
Vedi anche
Mercati sui massimi, Nasdaq sopra i 30.000 e petrolio in calo - Video
Matteo Renzi a sorpresa al concerto di Katy Perry in Costa Smeralda - Video
News to go
Controlli Nas sull'acqua in bar e ristoranti, irregolare più di un locale su due
"Si tocca la pancia per svegliare Trump con una scossa", la nuova teoria complottista sui social
Il timelapse dell'eclissi solare, le immagini dell'osservatorio di Greenwich
Lo spettacolo dell'eclissi visto dalla spiaggia, sole oscurato dalla luna al tramonto - Video
Caso Ranucci, l'avvocato: "Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato" - Video
A Padova inizia a riempirsi PHI12, la piscina con acqua termale più profonda al mondo - Video
Eclissi totale, il fenomeno: quando e come vederla
News to go
Ex Ilva, Federacciai lavora a cordata italiana
Mercati cauti, bene Wall Street dopo dato inflazione - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza