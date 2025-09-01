circle x black
Vaccini covid, Trump alle aziende: "Fate vedere i dati"

Il presidente americano: "È molto importante che le case farmaceutiche giustifichino il successo dei loro vari farmaci Covid"

Donald Trump - (Fotogramma)
01 settembre 2025 | 23.34
Redazione Adnkronos
Donald Trump ha sollevato interrogativi sulla reale efficacia dei vaccini Covid, invitando le case farmaceutiche a "giustificare il successo" dei loro prodotti. Il post, pubblicato dal presidente degli Stati Uniti su Truth Social, arriva in un momento di forte turbolenza ai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), accusati dall'amministrazione per la gestione dei dati sui vaccini. "È molto importante che le case farmaceutiche giustifichino il successo dei loro vari farmaci Covid. Molti pensano che siano un miracolo che ha salvato milioni di vite. Altri non sono d'accordo! Con i Cdc smantellati per questa questione, voglio una risposta, e la voglio ora", ha scritto il tycoon.

Il presidente ha aggiunto di aver visionato informazioni "straordinarie" da parte di Pfizer e di altri produttori, ma che questi dati "sembra non vengano mai mostrati al pubblico. Perché no???". Secondo Trump, le aziende continuano a passare al "prossimo obiettivo" lasciando che tutti, compresi il Segretario alla Salute Bobby Kennedy Jr. e i Cdc, cerchino di capire il reale impatto dei vaccini. Il presidente ha quindi chiesto alle case farmaceutiche di "fare chiarezza su questo pasticcio, in un modo o nell'altro".

