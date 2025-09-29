I due leader parlano per tre quarti d'ora. E se ne vanno

Donald Trump e Benjamin Netanyahu parlano per 45 minuti illustrando il piano per Gaza varato dal presidente americano e approvato dal primo ministro americano. Alla fine dell'esposizione, decine di giornalisti alzano la mano per avere la possibilità di porre domande ai due leader e approfondire temi, condizioni, dettagli dell'intesa che deve ancora ricevere l'ok di Hamas.

"Una o due domande da un giornalista israeliano amichevole, se c'è?", l'apertura parziale di Trump, che esclude a priori domande 'made in Usa'. Netanyahu, però, ha altri programmi: "Prima risolviamo la questione, ci sarà tempo per le domande". Trump approva, niente microfono ai giornalisti: stretta di mano per le foto di rito e tanti saluti a tutti.