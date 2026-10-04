"Andate a votare, se lo fate vinceremo e vinceremo alla grande". Donald Trump chiude il comizio in Ohio con un appello in vista delle elezioni di midterm. Il presidente degli Stati Uniti, però, non si limita a spingere gli elettori repubblicani alle urne. Alla platea invia un messaggio supplementare per rendere più chiaro - se fosse necessario - il concetto. "Vinceremo alla grande e glielo infileremo nel c...", dice il presidente usando la frase "we're going to shove it up their ass, okay?".