Trump fa il dito medio? Casa Bianca: "Risposta appropriata a contestatore"

Il dipendente della Ford che ha urlato contro il presidente è stato sospeso

La reazione di Trump
14 gennaio 2026 | 17.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Donald Trump insulta e mostra il dito medio a chi lo insulta? Fa bene. La Casa Bianca ritiene appropriato il comportamento del presidente che ieri, durante la visita ad uno stabilimento della Ford in Michigan, ha replicato ad un contestatore con un insulto 'classico' e con il dito medio, gesto esplicito ad ogni latitudine.

"Un pazzo stava urlando imprecazioni in preda alla rabbia, e il presidente ha dato una risposta appropriata e chiara", dice il direttore della Comunicazione della Casa Bianca, Steve Cheung. Come mostra un video pubblicato da Tmz, Trump ha replicato con la parolaccia 'fuck you' - la versione del 'vaffa' in inglese - e con il gesto del dito medio ad un dipendente della Ford che gli ha urlato contro. Secondo la ricostruzione di Tmz, l'uomo ha chiamato Trump "protettore di pedofili", con un possibile riferimento al caso di Jeffrey Epstein.

Un portavoce del sindacato United Auto Worker ha detto all'emittente americana che l'uomo che ha contestato il presidente è stato sospeso dalla Ford. "Uno dei nostri valori fondamentali è il rispetto e non tolleriamo nessuno che dice qualcosa di inappropriato nelle nostre strutture", ha dichiarato un portavoce della casa automobilistica, spiegando che quando incidenti come questo succedono "abbiamo una procedura da seguire, ma non voglio entrare in dettagli di questioni del personale".

