Trump si scaglia anche contro Letterman: "Sopravvalutato e perdente"

Nei giorni scorsi si era unito al coro in difesa di Jimmy Kimmel, il cui show era stato oscurato da Abc dopo le accuse al conduttore per i suoi commenti alla reazione all'omicidio di Charlie Kirk

Donald Trump e Davide Letterman (Fotogramma/Ipa)
20 settembre 2025 | 16.29
Redazione Adnkronos
Donald Trump attacca il famoso ex conduttore di 'Late Show', David Letterman, che nei giorni scorsi si è unito al coro in difesa di Jimmy Kimmel, il cui show è stato oscurato da Abc dopo le aperte critiche e minacce da parte dell'amministrazione Trump che accusa il conduttore per i suoi commenti alla reazione all'omicidio di Charlie Kirk.

"Che cosa è successo al sempre sopravvalutato David Letterman, i cui ascolti non sono mai stati buoni: ha un aspetto orribile, ma almeno ha capito quando doveva lasciare. Un perdente" dice il presidente americano.

"La cosa mi fa male perché tutti vediamo in che direzione stiamo andando, vero? Sono media controllati e questo non va bene - ha detto Letterman intervenendo al 'The Atlantic Festival' - è stupido, ridicolo, non si può andare in giro a licenziare la gente perché si ha paura o perché si cercano i favori di un'amministrazione autoritaria nello Studio Ovale. Non è così che questo funziona".

