Trump 'inventa' un'altra guerra: "Ho fermato Iran e Pakistan" - Video

Il presidente degli Stati Uniti incappa nell'ennesimo lapsus geografico

15 ottobre 2025 | 23.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Donald Trump 'inventa' un'altra guerra. Il presidente degli Stati Uniti, rispondendo alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale, incappa nell'ennesimo lapsus geografico. L'India diventa l'Iran e le tensioni con il Pakistan diventano una questione che riguarda Teheran. "Ho evitato una guerra tra due potenze nucleari", dice Trump, non nuovo a mix tra paesi. Nelle scorse settimane, il presidente degli Stati Uniti ha confuso più volte l'Armenia con l'Albania, che è stata associata erroneamente al conflitto con l'Azerbaigian.

