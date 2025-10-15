Il presidente degli Stati Uniti incappa nell'ennesimo lapsus geografico
Donald Trump 'inventa' un'altra guerra. Il presidente degli Stati Uniti, rispondendo alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale, incappa nell'ennesimo lapsus geografico. L'India diventa l'Iran e le tensioni con il Pakistan diventano una questione che riguarda Teheran. "Ho evitato una guerra tra due potenze nucleari", dice Trump, non nuovo a mix tra paesi. Nelle scorse settimane, il presidente degli Stati Uniti ha confuso più volte l'Armenia con l'Albania, che è stata associata erroneamente al conflitto con l'Azerbaigian.