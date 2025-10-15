Donald Trump 'inventa' un'altra guerra. Il presidente degli Stati Uniti, rispondendo alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale, incappa nell'ennesimo lapsus geografico. L'India diventa l'Iran e le tensioni con il Pakistan diventano una questione che riguarda Teheran. "Ho evitato una guerra tra due potenze nucleari", dice Trump, non nuovo a mix tra paesi. Nelle scorse settimane, il presidente degli Stati Uniti ha confuso più volte l'Armenia con l'Albania, che è stata associata erroneamente al conflitto con l'Azerbaigian.