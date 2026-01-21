circle x black
Cerca nel sito
 

Trump riscrive l'economia a Davos, crescita mai vista e Stati Uniti motore del pianeta: è proprio così?

La tesi è che l'egemonia americana, soprattutto rispetto a un'Europa che "sbaglia direzione", sia già scritta nei dati e nei fatti (presunti)

Trump riscrive l'economia a Davos, crescita mai vista e Stati Uniti motore del pianeta: è proprio così?
21 gennaio 2026 | 16.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Donald Trump parla a Davos, al World Economic Forum. E, mai come in questa occasione, usa l'economia come leva per riaffermare il suo potere e l'influenza che spetta agli Stati Uniti anche, e soprattutto, in relazione a un'Europa che "non sta andando nella giusta direzione". E' un'economia, quella americana, che viene riscritta e raccontata come un "miracolo", nel pieno di un presunto "boom".

Gli Stati Uniti vanno verso "una crescita mai vista prima, probabilmente mai vista prima in alcun Paese", dice Trump, citando una stima di crescita del 5,4%. Si riferisce a quella per il quarto trimestre del 2025, non ancora nota, che dovrebbe andare in scia ai dati già diffusi. Secondo l’agenzia di statistica del Tesoro, il Pil Usa è cresciuto nel terzo trimestre del 4,3%, oltre il previsto, in accelerazione rispetto al 3,8% del trimestre precedente.

Queste stime preliminari sono però legate all'incognita di una potenziale revisione, che potrebbe essere rilevante, perché scontano la chiusura degli uffici federali fino a metà novembre, a causa dello shutdown. Va considerato anche che queste stime trimestrali sono incompatibili che le previsioni appena rilasciate dal Fondo Monetario Internazionale, con una crescita attesa per gli Stati Uniti del 2,4% quest'anno e del 2% il prossimo.

Trump va anche oltre. Dichiara "sconfitta" l'inflazione e prefigura uno scenario di ulteriore corsa del pil: "Penso che le mie politiche possano spingere la crescita ancora più in alto". Il presidente americano insiste anche sul ricambio al vertice della Fed, "annunceremo nel futuro a breve il nuovo presidente", tornando anche a impartire lezioni di politica monetaria: "Dovremmo pagare tassi di interesse più bassi, dovremmo pagare i tassi di interesse più bassi di ogni altro paese". Il Tycoon si spinge anche oltre: rivendica un presunto primato sulla frontiera dell'intelligenza artificiale, "stiamo guidando il mondo nell'AI", e torna a rivendicare il ruolo 'riparatore' dei dazi, "servono a far pagare quei Paesi che ci hanno danneggiato".

Ma a cosa serve tutto questo ostentato ottimismo? Lo spiega il punto cardine del suo intervento: "Gli Stati Uniti sono il motore economico del pianeta e quando l'America prospera, prospera anche il mondo intero". Sono parole che servono a sostenere le mire geopolitiche e i disegni di Trump, inclusa l'annessione della Groenlandia che deve essere oggetto di "negoziati immediati", di fronte ai leader della finanza globale che ascoltano con attenzione e preoccupazione. La tesi che Trump consegna alla platea del World Economic Forum, parlando soprattutto all'Europa, è che l'egemonia americana, che passa per il "miracolo" dell'economia, va considerata l'unica prospettiva possibile già scritta nei numeri e nei fatti. Che siano, o meno, numeri e fatti reali. (Di Fabio Insenga)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Trump Davos Stati Uniti economia
Vedi anche
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"
Groenlandia, Trump e Mercosur: Falcone spiega linea popolari tra sovranità, dialogo e commercio - Video
News to go
Superbonus, in partenza migliaia di lettere del fisco
Valentino, Maria Grazia Chiuri: "Era molto paterno, creava un senso di famiglia" - Video
News to go
Tempesta solare colpisce la Terra, cosa sta succedendo
Meloni chiude la missione asiatica, le videonews dal nostro inviato
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza