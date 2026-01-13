circle x black
Trump risponde al contestatore, insulto e dito medio - Video

La reazione del presidente nell'impianto della Ford in Michigan

La reazione di Trump
13 gennaio 2026 | 23.49
Redazione Adnkronos
Donald Trump mostra il dito medio al contestatore e risponde con il più classico degli insulti, il 'fuck you'. Il presidente degli Stati Uniti, nella giornata di martedì, fa visita allo stabilimento della Ford a Dearborn, in Michigan, prima di intervenire al Detroit Economic Forum. Nella fabbrica, il presidente visita le linee di produzione del pick up F-150: strette di mano e selfie abbondano, tra molti operai che accolgono l'ospite in maniera trionfale.

Non tutto, però, fila per il verso giusto. Mentre Trump si sposta nell'impianto, qualcuno urla un insulto al presidente. I video diffusi online, in particolare da Tmz, evidenziano che Trump sarebbe stato apostrofato con le parole "protettore dei pedofili", in riferimento con ogni probabilità alla posizione dell'amministrazione sui file relativi al caso Epstein. Trump sente e reagisce. Il presidente punta il dito contro l'interlocutore e per due volte replica con 'fuck you'. Quindi, qualche altro passo e spunta il dito medio. Dopo la doppietta, Trump riprende una postura presidenziale: sorriso e saluto d'ordinanza alla platea.

