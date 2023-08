Trump si dichiara non colpevole per documenti Mar-a-Lago

Per la seconda volta in 24 ore, dopo quella di ieri a Washington, l'ex presidente Donald Trump si è dichiarato non colpevole questa volta in una dichiarazione al tribunale federale della Florida di Fort Pierce, per le nuove accuse che il consigliere speciale Jack Smith ha mosso contro di lui nel caso relativo alla cattiva gestione di documenti riservati sottratti al momento dell'uscita dalla Casa Bianca e ritrovati nella sua residenza privata di Mar-a-Lago. Lo riferisce la Cnn ricordando che la scorsa settimana Smith aveva accusato Trump, che deve già affrontare 37 accuse per i documenti riservati, di avere tentato di cancellare le immagini delle telecamere di sorveglianza della sua residenza.

Smith ha anche presentato nuove accuse contro Walt Nauta, l'ex aiutante del presidente, e ha chiamato in causa il gestore della proprietà di Mar-a-Lago Carlos De Oliveira. Nella sua dichiarazione Trump ha indicato alla corte che non sarebbe stato fisicamente presente all'udienza prevista per il 10 agosto davanti al giudice di Fort Pierce.