Ucraina: domani a Milano presentazione di 'La notte ucraina' di Shore, anatomia di rivoluzione non compresa

30 settembre 2025 | 18.48
Redazione Adnkronos
Sarà presentato domani alle 18.30 a Milano il libro della storica americana Marci Shore "La notte ucraina" (Castelvecchi editore) dedicato all'"esperienza della rivoluzione" del Maidan del 2013-2014 "così come si è rivelata attraverso le storie delle persone che l'hanno vissuta", "la cosa più straordinaria a cui io abbia assistito nell'ultimo quarto di secolo" ancora poco compresa, e agli sviluppi degli anni successivi in Ucraina.

Interverranno alla presentazione in programma a The Mill (via Cappuccio 5), Olivia Guaraldo, docente e curatrice del libro, Elena Kostioukovitch, scrittrice e traduttrice, Giulia Lami, docente di Storia dell' Europa orientale. E' previsto un intervento in video anche dell'autrice. L'introduzione sarà di Stefania Casotto e Alessandro Litta Modignani, giornalista e Coordinatore di Ponte Atlantico condurrà la conferenza.

Shore ha insegnato fino allo scorso marzo all'università di Yale. Ma ha poi deciso di lasciare gli Stati Uniti in polemica con le politiche di Donald Trump. Attualmente insegna alla Munk School of Global Affairs & Public Policy dell’Università di Toronto, dove prosegue la sua attività di ricerca sulla storia intellettuale dell’Europa centrale e orientale. La notte ucraina. Storie da una rivoluzione è il suo primo libro tradotto in italiano.

Tag
rivoluzione ucraina Maidan Ucraina Milano libro presentazione
