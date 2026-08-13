Ucraina e Polonia: il piano di Zelensky per riconquistare la fiducia

L'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta preparando un piano strategico completo, volto a migliorare l'immagine pubblica e la reputazione dell'Ucraina in Polonia, secondo quanto riportato oggi dal quotidiano polacco Dziennik Gazeta Prawna (Dgp). Il programma si concentra sulla diplomazia pubblica e prevede il coinvolgimento di un'agenzia esterna di pubbliche relazioni, riferisce il Dgp. I funzionari ucraini intendono interagire con i gruppi simpatizzanti nella società polacca attraverso campagne informative mirate, che mettano in luce l'attuale minaccia russa alla sicurezza e la passata cooperazione bilaterale, afferma il giornale.

L'amministrazione di Zelensky mira anche a rafforzare i legami istituzionali con le imprese, i think tank e i media polacchi. Allo stesso tempo, i servizi segreti sarebbero stati incaricati di cercare prove di un eventuale sostegno finanziario russo a gruppi anti-ucraini in Polonia.

Secondo fonti citate dalla Dgp, Kiev ha valutato tre strategie per gestire le sue future relazioni con Varsavia prima di optare per un approccio più proattivo, sostenuto da Iryna Vereshchuk, vice capo dell'ufficio presidenziale. Vereshchuk conosce bene la Polonia, essendo nato a Rava-Ruska, una città nell'Ucraina occidentale vicino al confine polacco.

Tra le altre opzioni, c'era quella di attendere che l'ondata di indignazione pubblica si placasse, una strategia già adottata da Kiev lo scorso maggio in seguito alle tensioni scoppiate per la denominazione di un'unità militare ucraina con il nome dell'Esercito Insurrezionale Ucraino (Upa). In Polonia, l'Upa è principalmente associata ai massacri di polacchi in Volinia, mentre nell'Ucraina moderna è considerata da alcuni un simbolo della lotta per l'indipendenza dal dominio sovietico.

Una terza alternativa, più conflittuale, prevedeva di sollevare le controversie relative ai presunti episodi anti-ucraini in Polonia a livello delle istituzioni dell'Unione Europea, compresa la possibilità di presentare un reclamo formale ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Il direttore generale della Polizia ha avvertito che la strategia proposta potrebbe essere complicata dalle tensioni irrisolte nel settore agricolo. Secondo quanto riferito, i colloqui a Kiev sull'aumento del transito di cereali ucraini attraverso la Polonia si sono svolti con una scarsa condivisione di informazioni con la controparte polacca, cosa che ha suscitato preoccupazione tra gli agricoltori per il potenziale impatto sul mercato interno.