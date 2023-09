Le autorità cubane hanno arrestato 17 persone in relazione a una rete di trafficanti di esseri umani, operante dalla Russia, che starebbe reclutando cittadini cubani per combattere per Mosca in Ucraina. A riferirlo sono stati i media statali cubani, che citano il ministero degli Interni, come si legge sulla Cnn. La rete di trafficanti, riferisce inoltre il ministero, è stata smantellata.

Lunedì il ministero degli Esteri cubano aveva dichiarato di aver scoperto una rete che trafficava cubani residenti in Russia e "anche alcuni a Cuba", per essere "incorporati nelle forze militari che partecipano alla guerra in Ucraina". Pochi i dettagli forniti sulle presunte operazioni di traffico, ma aveva detto che le autorità stavano lavorando per "neutralizzare e smantellare" la rete.

L'isola ha ricordato di non essere parte del conflitto armato in Ucraina. Il Cremlino non ha commentato le accuse.