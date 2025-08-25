circle x black
Ucraina, Russia: "Abbattuti 21 droni lanciati da Kiev, due sopra Mosca"

La maggior parte dei velivoli è stata intercettata mentre sorvolava la regione di Smolensk

25 agosto 2025 | 09.06
Il ministero della Difesa russo ha comunicato di aver abbattuto, durante la notte, 21 droni delle forze armate ucraine, di cui due sorvolavano la capitale Mosca. La maggior parte dei velivoli è stata intercettata mentre sorvolava la regione di Smolensk, ma i droni sono stati rilevati nel cuore della notte anche sopra Briansk, Oriol, Kaluga e Tver. Successivamente, dopo l'alba, le forze russe hanno intercettato altri due droni nella regione di Kursk.

