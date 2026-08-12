Ue a Ceuta: missione sul campo per la crisi migranti

La Commissione Europea ha inviato oggi una squadra a Ceuta per valutare sul campo la situazione e le necessità, a seguito della crisi migratoria iniziata a fine luglio. La Commissione continua a sostenere la Spagna attraverso Frontex, Europol e l'Agenzia europea per l'asilo (Euaa) e ha manifestato la propria disponibilità a rafforzare il supporto, se necessario.

"La mia squadra della Dg Home è oggi a Ceuta per effettuare una valutazione diretta della situazione sul campo", ha annunciato il commissario europeo per gli Affari interni e la Migrazione, Magnus Brunner, via social, due giorni dopo aver discusso con le tre agenzie europee del supporto "attuale e futuro" che possono fornire alla Spagna.

Il politico austriaco ha assicurato che Bruxelles continua a fornire, insieme a Frontex, Europol e Euaa, "tutto il supporto necessario" e ha ribadito che l'Unione è pronta a "intensificarlo ulteriormente", se verrà richiesto.

La visita si svolge quasi due settimane dopo gli attraversamenti dal Marocco registrati il 30 e 31 luglio, quando oltre 72mila persone sono entrate a Ceuta, una crisi a seguito della quale la Guardia Civil ha finora recuperato 83 corpi in territorio spagnolo, sebbene organizzazioni come Caminando Fronteras portino il numero totale delle vittime a 145.