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Ue a Ceuta: missione sul campo per la crisi migranti

Il commissario Brunner ha inviato un suo team nell'exclave spagnola per valutare la situazione

Il commissario Ue alle Migrazioni Magnus Brunner (a destra) con l'ex premier Enrico Letta, a Cernobbio - Fotogramma/Ipa
Il commissario Ue alle Migrazioni Magnus Brunner (a destra) con l'ex premier Enrico Letta, a Cernobbio - Fotogramma/Ipa
12 agosto 2026 | 17.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Commissione Europea ha inviato oggi una squadra a Ceuta per valutare sul campo la situazione e le necessità, a seguito della crisi migratoria iniziata a fine luglio. La Commissione continua a sostenere la Spagna attraverso Frontex, Europol e l'Agenzia europea per l'asilo (Euaa) e ha manifestato la propria disponibilità a rafforzare il supporto, se necessario.

"La mia squadra della Dg Home è oggi a Ceuta per effettuare una valutazione diretta della situazione sul campo", ha annunciato il commissario europeo per gli Affari interni e la Migrazione, Magnus Brunner, via social, due giorni dopo aver discusso con le tre agenzie europee del supporto "attuale e futuro" che possono fornire alla Spagna.

Il politico austriaco ha assicurato che Bruxelles continua a fornire, insieme a Frontex, Europol e Euaa, "tutto il supporto necessario" e ha ribadito che l'Unione è pronta a "intensificarlo ulteriormente", se verrà richiesto.

La visita si svolge quasi due settimane dopo gli attraversamenti dal Marocco registrati il 30 e 31 luglio, quando oltre 72mila persone sono entrate a Ceuta, una crisi a seguito della quale la Guardia Civil ha finora recuperato 83 corpi in territorio spagnolo, sebbene organizzazioni come Caminando Fronteras portino il numero totale delle vittime a 145.

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Ue Ceuta migranti crisi Ceuta Spagna Marocco
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