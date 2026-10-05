Ue blocca aiuti a Man in Polonia per fabbrica di camion

Per la Commissione Europea, il piano della Polonia per sostenere l'ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento del produttore di autocarri tedesco Man Trucks a Niepołomice, nella regione della Piccola Polonia (Małopolskie), non è conforme alle norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato. Pertanto, la Polonia non può erogare l'aiuto.

L'indagine approfondita della Commissione sull'aiuto da 26 mln di euro (116 mln di zloty) è iniziata nel luglio 2025. In prima battuta, la Commissione aveva notato che il progetto di investimento favoriva lo sviluppo economico e l'occupazione in una regione dell'Ue meno favorita, ma aveva dubbi sulla conformità della misura alle norme comunitarie.

Ora la Commissione ha concluso che la Polonia non ha dimostrato che l'aiuto fosse determinante affinché Man Trucks decidesse di localizzare l'investimento in Polonia, requisito necessario per le norme Ue.

Gli elementi acquisiti, in altre parole, non hanno dimostrato che Man, controllata da Traton (gruppo Volkswagen), avrebbe investito in un'altra località in assenza del sostegno.

La Commissione ha inoltre rilevato che la Polonia non ha dimostrato che l'aiuto proposto fosse il minimo necessario; di conseguenza, non risultava proporzionato.

Poiché il sostegno pubblico non ha prodotto un reale effetto di incentivazione, non avendo effettivamente incoraggiato Man Trucks a investire nella specifica regione della Piccola Polonia, e dato che l'importo del sostegno non era proporzionato, l'aiuto è incompatibile con le norme Ue in materia di aiuti di Stato. Pertanto, la Polonia non può attuarla.