Ue, Orlando (Greens): 'il fondo unico nel Qfp è un trucco, serve più Europa'

Durante la diretta Adnkronos l'eurodeputato attacca l'accentramento della spesa sui governi e i tagli all'azione esterna del bilancio Ue 2028-34. La sicurezza 'è un valore progressista' e l'Ue conta poco 'perché divisa dai sovranismi'

Il fondo unico nazionale previsto nelle proposte per il prossimo bilancio Ue è "un trucco" che rischia di sottrarre garanzie ai cittadini e di accentrare le scelte di spesa a livello di governi nazionali. È la critica di Leoluca Orlando, eurodeputato dei Verdi (Greens/Efa), durante la diretta Adnkronos "Lavoro in corso" da e con il Parlamento europeo. Al centro della discussione con il collega Ruggero Razza (FdI/Ecr) c'era il Quadro finanziario pluriennale (Qfp), il bilancio Ue per il settennato 2028-34, e la proposta di combinare le risorse dedicate a fondo sociale, difesa, agricoltura e pesca.

A questo si aggiunge l'accentramento delle decisioni, con la perdita della voce delle regioni. Il rischio, avverte Orlando, è "una sorta di sovranismo dei governi che finisce col danneggiare il sistema delle autonomie locali". L'eurodeputato riconosce che a livello locale "tante volte le cose non vengono fatte bene", ma distingue tra correggere gli errori delle regioni e "intaccare il principio" di scelte conformi ai bisogni del territorio, non prese in maniera "astratta", "in un ufficio romano". Teme che a pagare siano, per esempio, gli agricoltori, con somme destinate all'agricoltura "distratte" verso la difesa o la competitività di altri settori.

Orlando concorda in parte con le correzioni introdotte da Parlamento e Stati, tra cui obblighi minimi di spesa per voci tradizionali come agricoltura e coesione, ma le giudica insufficienti. "A volte il rammendo rischia di essere peggiore del buco", osserva, immaginando un futuro governo che decida di disinteressarsi delle autonomie regionali. Si ricade così nel problema di fondo, quello delle decisioni di rilevanza comunitaria affidate agli Stati: "Io vorrei che alla fine decidesse l'Europa".

"Inaccettabili" i tagli all'azione esterna dell'Ue

Orlando definisce "un'operazione assolutamente inaccettabile" la riduzione delle risorse per l'azione esterna proposta dalla presidenza irlandese del Consiglio dell'Ue, una scelta che a suo giudizio va in direzione opposta alle esigenze del momento. "In un mondo che si apre sempre di più al dialogo, all'interscambio", e che prova a superare le logiche di indipendenza esasperata di leader come Donald Trump, Benjamin Netanyahu o Vladimir Putin, l'Unione finirebbe per "limitare la spesa nei rapporti con gli altri": un arretramento rispetto al ruolo che l'Ue dovrebbe svolgere sulla scena internazionale.

Il taglio, spiega, si inserisce in un bilancio che non regge i conti. L'aumento del Qfp di circa 0,4% rispetto alla previsione precedente "significa che non compensiamo neanche l'inflazione", mentre si dice di dover spendere di più per transizione, informatizzazione, digitalizzazione e difesa. "È evidente che ci deve essere un trucco. E il trucco c'è", dice, indicando l'azione esterna tra le voci che pagano il conto.

Le critiche, aggiunge Orlando, "sono tanto più forti quanto più crediamo all'Europa". Per questo chiede di aumentare le entrate proprie dell'Ue, oggi per circa il 55% legate ai contributi degli Stati: "se aumentano le entrate proprie dell'Europa, abbiamo più Europa".

Sicurezza "valore progressista" ed esercito europeo

La sicurezza "è un valore progressista" e l'Ue dovrebbe dotarsi di un esercito comune, non della somma di quelli nazionali, afferma Orlando: "Tanto credo alla sicurezza e tanto credo all'Europa che io sono per un esercito europeo comune", che "può assolvere un ruolo di difesa", mentre l'insieme di 27 eserciti nazionali "è inutile, è dannoso, serve soltanto ad arricchire qualche mercante di armi".

Orlando si dice "scocciato" dal "tentativo" delle forze politiche di destra di accaparrarsi il tema della sicurezza. "La sicurezza ambientale è di destra? La sicurezza sul lavoro è di destra? La sicurezza sanitaria è di destra? La sicurezza delle persone è di destra?", si chiede. Per lui è "un valore che riguarda la persona umana" e, "per quanto mi riguarda, è un valore assolutamente progressista", perché "pone al centro i diritti della persona". Il sistema da costruire va dunque "fondato sulla sicurezza che ha al centro la persona umana", sempre in un'ottica di democrazia.

Da qui la critica a chi invoca l'approccio duro. "Chi afferma che la sicurezza necessita del cosiddetto pugno forte, e quindi in qualche modo strizza l'occhio a forme di limitazione della libertà, non ha capito niente", dice Orlando, perché la sicurezza "è un diritto fondamentale pari agli altri diritti fondamentali". Quando va a danno degli altri diritti, avverte, "siamo sulla via della dittatura", pur senza voler "evocare pericoli e preoccupazioni". L'eurodeputato allarga il concetto oltre la dimensione militare e si chiede come si garantisca la sicurezza sul lavoro "comprando gli F-35" e quella ambientale "continuando ad inquinare", o senza occuparsi del dissesto idrogeologico.

"Contiamo poco perché divisi"

Nell'ottica dell'eurodeputato, l'Ue pesa poco nel contesto internazionale perché divisa dai sovranismi nazionali, e deve superare questa condizione anche attraverso il bilancio. "Com'è possibile che contiamo così poco?", si chiede Orlando, definendo l'Unione "una straordinaria invenzione perché è la più grande modificazione democratica nella storia dell'umanità".

Ne richiama le dimensioni: "Ventisette Paesi, cinquecento milioni di persone, una tradizione culturale, una capacità economica". Eppure "contiamo così poco perché siamo divisi", perché c'è chi vuole ancora "rivendicare il sovranismo governativo", come fanno Trump e Netanyahu.

Secondo Orlando l'Ue sconta anche il non sapere "cosa vuole fare di quello che incassa", perché in molti casi si rimette a una dialettica parlamentare "ancora troppo condizionata dagli egoismi statali". Nessun Paese, aggiunge, può pensare di farcela da solo: vale per la Germania, "figurarsi l'Italia, figurarsi la Francia".

Il nodo delle elezioni 2027

Sul tempismo dell'accordo sul Qfp, in un 2027 con molte elezioni nazionali, Orlando invita a non farsi condizionare. "Ci rendiamo conto che noi ogni anno abbiamo da cinque a dieci paesi interessati da elezioni politiche nazionali? E possiamo essere condizionati da questo?", chiede.

Servirebbe "provare a volare alto" e "avere una visione di Europa che prescinde se il governo è di destra o di sinistra". Il suo obiettivo è vivere in un Paese in cui, anche stando all'opposizione, "alcune cose fondamentali me le garantisce non più il governo del mio Paese, ma me le garantisce l'Ue", conclude.