Ue, Razza (FdI): 'no a nuove tasse per il Qfp, l'Ue faccia meno ma meglio'

Durante la diretta Adnkronos l'eurodeputato di Ecr chiede di salvaguardare Pac e coesione, apre a un debito comune sulle competenze Ue e difende la sicurezza nel bilancio 2028-34: 'non è solo acquisto di armi'

"Possiamo dire che siamo contrari all'idea che famiglie e imprese vengano gravate da nuove tasse". Lo dichiara Ruggero Razza, eurodeputato di Fratelli d'Italia (Ecr) e membro della commissione Bilancio del Parlamento europeo, durante la diretta Adnkronos "Lavoro in corso". Tema del confronto: il prossimo Quadro finanziario pluriennale (Qfp), il bilancio Ue per il settennato 2028-2034, sul quale Razza si è confrontato con il collega Leoluca Orlando (Greens/Efa). La proposta della Commissione europea prevede "quasi cinquecento miliardi di nuove tasse", ricorda, avvertendo che il negoziato è fermo proprio sul tema del finanziamento, "non accettabile per il Parlamento e non accettabile per il Consiglio": un mancato accordo sarebbe "un grande fallimento" dell'esecutivo Ue.

Il rilievo principale riguarda il nuovo fondo per la competitività, che Razza giudica incoerente con il proprio scopo se finanziato con prelievi sulle imprese. Competitività, spiega, significa "mettere il tuo sistema economico nelle condizioni di produrre meglio di quello che accade ai tuoi concorrenti globali". Tuttavia, le tasse ipotizzate per imprese con un fatturato di cento milioni di euro, equivalente a quello di un supermercato, indicano che chi ha scritto la proposta "non ha capito" come far crescere l'economia: visto che "l'Europa cresce meno dei suoi competitor globali, la regola è meno tasse, non più tasse".

Sulle nuove risorse proprie, cioè nuovi flussi di entrate Ue al posto di più contributi nazionali, Razza cita come esempio una tassazione del tabacco, anche se, osserva, dove è stata applicata sono poi cresciuti mercati paralleli. Non lo convince invece la riforma dell'Ets, il sistema di scambio di quote di emissioni: con la proposta della Commissione, l'80% dei proventi che oggi vanno agli Stati e possono essere reinvestiti nella transizione verde a livello nazionale sarebbe acquisito dal bilancio Ue "per finanziare se stesso". Poco lungimirante, riassume, ribadendo l'importanza della neutralità tecnologica.

Accordo entro gennaio e debito comune

"Speriamo in un accordo entro gennaio", avverte Razza: senza intesa, dal primo gennaio 2028 esiste il rischio "concreto" che non arrivino risorse Ue agli Stati. Sull'orizzonte c'è il maxi-anno elettorale del 2027, in cui voteranno le economie più grandi dell'Ue, nonché i "maggiori finanziatori del bilancio". Chiudere entro gennaio, "non per ragioni elettorali, ma per ragioni di buon senso", è dunque "un obiettivo di interesse pubblico".

Secondo l'eurodeputato, la copertura del debito Next Generation Eu (da cui sono derivati i Pnrr nazionali) grava eccessivamente sul prossimo Qfp e andrebbe rimborsata su un arco di tempo più lungo. "Devi per forza pagarlo in questi sette anni caricando oltre duecento miliardi di euro su questa spesa, o puoi creare un meccanismo di debito comune che si realizza frapponendolo più anni e liberando risorse?", si chiede. Quelli che Giulio Tremonti definiva eurobond, dice, rappresentano "una posizione storicamente prevalente" per l'Italia, con l'Ue che semmai ci è arrivata tardivamente sotto forma del fondo Ngeu.

Il debito comune avrebbe senso, precisa, nelle materie "di diretta competenza dell'Ue" e in quelle in cui la capacità di intervento dell'Ue "può essere certamente superiore e performante rispetto a quella degli Stati". Potrebbe anche sostituire alcune risorse proprie, "fatalmente difficili da immaginare calate a terra e da realizzare". Su questo Razza ha trovato l'accordo di Orlando, che ha difeso il ricorso al debito e criticato l'opposizione della Germania. "Noi chiediamo buon senso", conclude, "una negoziazione che porti alla salvaguardia delle principali azioni che funzionano".

"Meno cose, ma meglio": Pac, coesione, competitività

L'Ue dovrebbe fare "meno cose" in maniera "più forte e più adeguata", e nel prossimo Qfp vanno mantenute le risorse per coesione e Politica agricola comune (Pac). Per questo il gruppo dei Conservatori si è astenuto nel voto all'Eurocamera: "stiamo negoziando, ovviamente, anche per essere allineati con le politiche del governo nazionale su questi temi".

Alla base c'è una visione dell'Unione. "Non esiste un'Europa che si deve occupare di ciò che oggi fanno gli Stati o di Stati che si devono occupare di ciò che oggi fa l'Europa, ma dovrebbe esserci un'Europa che faccia meno cose, ma che le faccia in maniera più forte e più adeguata". Coesione e Pac sono "quelle politiche tradizionali dell'Ue che hanno anche dimostrato nel tempo di essere delle politiche tutto sommato performanti". La proposta della Commissione prevede anche una nuova politica per la competitività, oltre ai fondi per le istituzioni Ue e l'azione esterna, "un tema serio" già indicato nei rapporti di Mario Draghi ed Enrico Letta.

Si può "anche immaginare" di portare avanti anche la competitività, a patto di mantenere coesione e Pac, prosegue l'eurodeputato. Per l'Italia la coesione significa "pensare molto al Mezzogiorno", la Pac "sostenere quella che è la prima filiera di export agricolo con la produzione alta di qualità italiana". Nei negoziati il Paese ha avuto "una posizione molto forte", in linea con quanto sostenuto "in maniera bipartisan" dal Parlamento europeo: "noi non vogliamo un minore stanziamento sulla politica di coesione e sulla politica agricola".

Sicurezza 'non è solo comprare armi'

Sicurezza e difesa sono entrate per la prima volta e a buon diritto nel bilancio Ue, e "non significa, come sbrigativamente viene detto, comprare armamenti: semmai questa è l'ultima delle voci di spesa". Razza replica così a Orlando e invita a "non demonizzare il tema della sicurezza", perché il nuovo bilancio, come tutela coesione e Pac, "deve occuparsi di sicurezza e di difesa", e "a maggior ragione in chiave europea".

Le spese per la difesa, aggiunge, non confluiscono nel fondo unico previsto dalla proposta della Commissione. Gli Stati hanno esigenze diverse: quelli confinanti con la Russia, per esempio, devono tutelarsi da rischi come gli sconfinamenti di droni e caccia russi. Razza amplia il discorso a cyberattacchi e Mediterraneo, un tempo affidato per tutela e sicurezza alla Nato e quindi, di fatto, agli Stati Uniti.

L'eurodeputato cita infine la crisi di Hormuz: "oltre alla benzina non potevano passare nemmeno i fertilizzanti, il costo è arrivato sulla tavola di ognuno. E allora sfatiamo il mito che occuparci di sicurezza e di difesa non significa occuparsi della vita di ogni persona, perché senza un investimento adeguato nella tutela della sicurezza dei cittadini, anche il tema della libertà e dell'integrazione europea è qualcosa di molto più difficile da raggiungere".