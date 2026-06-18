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Ue unita a 27: sostegno all'Ucraina e nuove pressioni sulla Russia

L'Ue unita a 27 Stati membri rafforza il sostegno all'Ucraina e la pressione sulla Russia, sottolineato il presidente Antonio Costa.

Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa - Fotogramma/Ipa
Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa - Fotogramma/Ipa
18 giugno 2026 | 17.33
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Ora l'Unione Europea è "unita", con tutti i ventisette Stati membri, nel sostenere l'Ucraina. Lo sottolinea il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, a Bruxelles a margine del summit.

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"Questa - dice - è stata una settimana storica per l'Ucraina, con l'apertura del primo cluster", quello dei fondamentali, per l'adesione all'Ue, "un primo passo importante. Al G7 c'è stato un chiaro supporto per l'Ucraina e ora tutti i 27 Stati membri dell'Ue sono uniti per l'Ucraina. Ora l'Ue, gli Usa e il Canada, tutti noi lavoriamo per continuare a sostenerla e per mettere più pressione sull'economia di guerra russa", conclude.

Il Consiglio Europeo oggi dovrebbe tornare ad approvare conclusioni a 27 sull'Ucraina, dopo che a lungo l'Ungheria di Viktor Orban le aveva bloccate, ponendo il veto e costringendo ad approvare conclusioni a 26, quando non a 25.

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Ucraina Antonio Costa Ue Russia
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