circle x black
Cerca nel sito
 

Ue vs Cina: l'Europa vuole rafforzare la difesa commerciale con nuovi strumenti

I leader Ue chiedono alla Commissione di ampliare gli strumenti di difesa commerciale per affrontare gli squilibri economici globali con la Cina.

Il segretario generale del Pcc e presidente della Cina Xi Jinping - Fotogramma/Ipa
Il segretario generale del Pcc e presidente della Cina Xi Jinping - Fotogramma/Ipa
19 giugno 2026 | 02.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nella discussione sugli "squilibri economici globali", una circonlocuzione che indica i rapporti economici con la Cina, i capi di Stato e di governo dell'Ue hanno chiesto alla Commissione Europea di "sviluppare ed eventualmente ampliare la gamma di strumenti in materia di difesa commerciale e politica industriale, per far sì che l'Unione Europea disponga di tutti gli strumenti necessari per difendere i propri interessi e ridurre i rischi". Lo riferisce un alto funzionario Ue, al termine della prima giornata di lavori del Consiglio Europeo a Bruxelles.

CTA

I leader, parallelamente, hanno chiesto all'esecutivo Ue di "continuare a impegnarsi in un dialogo costruttivo con i nostri principali partner economici, per difendere i nostri interessi economici e di sicurezza". Il dialogo, però, "deve produrre risultati". Secondo la fonte, i 27 "hanno convenuto che gli attuali squilibri macroeconomici globali richiedono una risposta europea basata su due pilastri: l'unità europea e il dialogo con i nostri principali partner economici".

L'Ue è "una delle maggiori economie al mondo. Ha i suoi compiti a casa in campo economico da svolgere. Questo è il senso dell'agenda 'Un'Europa, un mercato unico'", abbozzata nello scorso febbraio durante il vertice informale di Alden-Biesen, nelle Fiandre.

Nello stesso tempo, l'Ue deve "continuare a diversificare gli scambi commerciali, a ridurre i rischi, a diminuire le dipendenze e a rafforzare la propria autonomia strategica. Una concorrenza leale a livello globale richiede condizioni di parità", conclude la fonte.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Cina Ue difesa commerciale Consiglio Europeo
Vedi anche
Maturità, alla prima prova tra gli studenti vince il tema argomentativo - Video
Made in Italy, Giovanni Rana: "Il cibo italiano è amato in tutto il mondo, a tavola siamo i migliori" - Video
Al via Consiglio Europeo a Bruxelles, sul tavolo Cina e bilancio Ue - Videonews
Sorelle scomparse, l'appello del padre: "Sarah è celiaca, attenzione anche nei negozi" - Video
Sorelle scomparse, l'ultimo vocale di Alisya al papà - Audio
Caso Garlasco, appello della difesa Sempio: "Basta odio social" - Video
Funerali Ruini, a San Pietro Papa Leone con 34 cardinali concelebranti - Video
Il mercantile italiano 'Grande Torino' tra i primi ad attraversare Hormuz - Video
Crans Montana, 15enne dimessa dopo sei mesi. Il papà: "Una nuova vita con sogni che non pensavamo di poter avere"
News to go
Telemarketing selvaggio, scatta nuovo blocco alle telefonate
Toy Story 5, Pete Docter e Lindsey Collins: "La tecnologia non può fermare i giocattoli" - Video
Massimo Dapporto: "Vorrei tornare al giorno in cui ho conosciuto Fabrizio Frizzi"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza