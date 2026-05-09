Avvistamenti di misteriosi di esseri "alti da 90 a 120 centimetri", vestiti con tute e caschi spaziali. C'è anche questa testimonianza, risalente ormai a decenni fa, tra i file sugli Ufo recentemente desecretati dal Pentagono per volere del presidente americano Donald Trump. I resoconti sugli avvistamenti, riporta il Mirror, sono inclusi in un memorandum interno dell'FBI datato 19 ottobre 1966 dal nome 'Oggetti volanti non identificati', ora reso pubblico, in cui si afferma che "il 1965 è stato l'anno con il maggior numero di avvistamenti UFO".

Secondo quanto riportato, la rivelazione più sconvolgente contenuta nel promemoria proviene appunto da un testimone che "ha riferito di aver visto membri dell'equipaggio atterrati da" quelli che sembrano essere Ufo, "descritti come alti da un metro a un metro e venti, che indossavano quelle che sembravano tute e caschi spaziali".

Il promemoria tuttavia si concentra principalmente sul libro 'Flying Saucers – Serious Business' di Frank Edwards, che all'epoca fu descritto come un potenziale fattore che contribuì al crescente fascino e alle controversie che circondavano gli Ufo presso il pubblico. Il documento descrive quindi dettagliatamente le inquietanti affermazioni di Edwards secondo cui gli Ufo erano "veicoli spaziali inviati per osservare le attività sulla Terra" e afferma che l'aeronautica militare degli Stati Uniti aveva "deliberatamente nascosto informazioni e fornito spiegazioni fuorvianti perché temeva panico di massa se la verità fosse stata rivelata".

Secondo il promemoria, l'autore descrive gli Ufo come "oggetti di metallo lucido, che irradiano calore e luce (sufficienti a bruciare i testimoni che si trovavano troppo vicini)". Gli Ufo, si legge ancora, "variano dal bianco brillante al rosso opaco e all'arancione brillante", e alcuni presentano "luci abbaglianti". Edwards sostiene inoltre che esistano tre "forme di base" di Ufo: velivoli a forma di dirigibile lunghi fino a 90 metri, oggetti a forma di disco con un diametro che varia da pochi metri a 30 metri e oggetti a forma di uovo, che, secondo il promemoria, sarebbero gli UFO avvistati più di recente. Gli Ufo avvistati, stando ancora al documento, potevano muoversi silenziosamente a "velocità incredibili", rimanendo anche sospesi a mezz'aria prima di allontanarsi rapidamente con lampi di luce provenienti dal basso.

L'Fbi afferma nel memorandum che molte delle persone che hanno segnalato gli avvistamenti e che sono citate nel libro sarebbero "individui affidabili", tra cui agenti delle forze dell'ordine, personale militare in servizio e piloti di linea.

Resti di oggetti precipitati sono stati recuperati in almeno tre occasioni, tra cui lega di magnesio, magnesio puro e un "metallo sconosciuto eccezionalmente duro" che conteneva "sfere metalliche di 15 micron" con prove di "impatti di micrometeoriti sulla sua superficie", spiega ancora il documento desecretato.

Il promemoria, spiega quindi il Mirror, si conclude menzionando la previsione di Edwards secondo cui gli Ufo avrebbero presto effettuato un "atterraggio palese" o sarebbero entrati deliberatamente in contatto con la Terra.